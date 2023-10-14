Долар по 42. Куди веде гривню новий гнучкий керований курс від НБУ

НБУ запровадив на міжбанку керовану гнучкість обмінного курсу, а от на готівковому валютному ринку ніяких змін правил не відбулося. Фокус дослідив, що відбувалось з валютним курсом протягом перших десяти днів дії постанови НБУ №121 та чи варто готуватися до серйозного послаблення курсу гривні.

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Національний банк України постановою №121 від 2 жовтня затвердив перехід до режиму керованої гнучкості курсу, що зроблено в межах реалізації Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Тепер вже впродовж 3-13 жовтня НБУ не встановлює самостійно офіційний курс, за яким відбуваються операції купівлі-продажу на міжбанківському валютному ринку, а визначає офіційний курс внаслідок операцій на міжбанку. Фокус опитав експертів, як протягом перших десяти днів дії гнучкого керованого курсу відбуваються торги на валютному ринку та чи очікуються наслідки запроваджених новацій для готівкового обмінного курсу.

Попит і пропозиція: що відбувалось на міжбанку після оголошення Нацбанком змін

Початковий етап переходу на гнучкий керований курс проходив досить неспокійно, розповідає Фокусу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка.

"Перший день торгів за новими правилами був дуже нервовим. Обсяг лише операцій з придбання безготівкової валюти на депозит та онлайн в межах 50 тисяч гривень потроївся. Максимально прискорилися в частині розрахунків за контрактами й імпортери. Це призвело до ситуативного сплеску обсягу торгів на валютному ринку України до понад $500 млн. Але в НБУ, вочевидь, були готові до такої ситуації й регулятор не дав навіть приводу думати, що курс може зрости. Ба більше, на відміну від очікувань ринку, торги проходили поблизу офіційного курсу напередодні, а не біля позначки "офіційний курс +1%", — каже експертка.

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Вона пояснила: в наступні дні обсяг торгів, а відтак і інтервенцій НБУ, стрімко скорочувався, й до кінця першого тижня дії режиму керованої гнучкості курсу опустився до "спокійних" показників близько $150 млн.

Поки що режим керованого гнучкого курсу не вплинув на курсові коливання, проте це лише заслуга регулятора, що продає валюту банкам

Цікаво, що прогнозованої деякими експертами девальвації гривні на міжбанку після переходу до гнучкого керованого курсу так і не відбулося. Але ціною цього стримування можливих коливань стала активна участь НБУ – без вливання валюти на ринок від регулятора курс цілком міг рушити в бік девальвації. "Торги на міжбанку вперше за довгий час пішли на укріплення національної валюти за рахунок продажів від регулятора. У перший день (дії постанови про гнучкий керований курс, — Фокус) було продано великий обсяг валюти для задоволення потреб імпортерів — близько 500 млн дол. Ринок відкрився на рівнях 36,60/36,80 грн/дол., але за рахунок постійної присутності НБУ, як продавця, ринок звузився на котируваннях 36,59/36,66 грн/дол. І поки що кожного дня ринок відкривається з невеликим укріпленням, торги 12 жовтня проходили на рівнях 36,39-36,43 грн/дол.", — розповів Фокусу Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

У середині жовтня торги на міжбанку вперше за довгий час пішли на укріплення національної валюти за рахунок продажів валюти регулятором

За його словами, на початку жовтня був помітним сильний попит на валюту на фоні нової курсової політики, тож регулятор був змушений продати за перший тиждень 1,16 млрд дол. і ще десь по 100-200 млн кожного дня протягом тижня 9-13 жовтня. "Регулятор постійно присутній на ринку з продажем валюти, і навіть був помічений з купівлею валюти, коли пропозиції стало трошки більше", — каже Курінний.

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Неймовірного попиту на іноземну валюту з боку імпортерів зараз не спостерігається, кажуть опитані Фокусом експерти. Частково це пов’язано з тим, що суттєвий сплеск попиту відбувся минулого тижня, коли, як було зазначено вище, Нацбанку довелося продати на ринку $1,16 млрд. "За підсумками цього тижня, схоже, ми побачимо суттєве скорочення показнику продажу валюти від Нацбанку – торги проходять доволі мляво, а обсяги у порівнянні із минулим тижнем дуже скромні. Але все ж змушена констатувати, що девальваційні очікування серед українців залишаються все ще доволі високими. Щоденний обсяг придбання безготівкової валюти населенням утримується на рівні $25-30 млн. Це в 2-3 рази нижче "панічних" обсягів 2-3 жовтня, коли цифра сягала $85 млн, але все ще вище "спокійних" цифр", — розповіла Анна Золотько.

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Хоча новий режим керованого гнучкого курсу й потенційно здатен похитнути готівковий курс, поки що в обмінниках не відбулося жодних різких коливань.

"Як і з початку запровадження НБУ режиму "керованої гнучкості", готівковий ринок "озиратиметься" на курсові показники міжбанку, додаючи до нього "зверху" 1-1,5%. Саме тому ми схильні вважати, що найближчими днями (наступного тижня зокрема) валютний коридор залишиться в очікуваних і прогнозованих раніше межах: 37,5-38,5 грн/$ та 39-42 грн/€", — каже Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Попит на валюту в країні є, проте зараз Нацбанку вдається стримувати курсові коливання через продажі валюти на ринку Фото: pexels.com

Він пояснив, що, найімовірніше, наступного тижня, як і попереднього, коливання курсів на міжбанку будуть мінімальними, адже регулятор докладає зусиль, аби новий етап лібералізації не зруйнував те, що вже вдалося досягти, час від часу здійснюючи потужні валютні інтервенції. "Звісно, трохи поготів курсові зміни стануть більш помітними, однак це не станеться раптово, а буде розтягнуто у часі. Крім того, одним із напрямів подальшого розвитку ринку може стати поступове скорочення різниці між курсами міжбанку та роздрібного до 1-1,5%", — зазначив Тарас Лєсовий.

За словами Анни Золотько, поки ринок адаптується до нових умов, оцінює, наскільки гнучко реагує попит на зміну курсу. Це стосується усіх сегментів: як готівкового, так і безготівкового.

Нацбанк докладає зусиль, аби новий етап лібералізації не зруйнував те, що вже вдалося досягти, час від часу здійснюючи потужні валютні інтервенції

"Цілком логічно було б очікувати, що у міру зниження котирувань на ВРУ почне знижуватися й вартість доларів та євро за безготівковими каналами. Поки ці тенденції вкрай слабкі, та протягом кількох тижнів, за умови, що поточні тренди на ВРУ будуть зберігатися, я очікую на посилення конкуренції серед банків та поступове зниження вартості безготівкового долару. Як при купівлі на депозит, так і при придбанні онлайн. Якщо ці прогнози справдяться, слід очікувати й на більш динамічне зміцнення гривні й у готівковому сегменті", — зазначає Анна Золотько.

Утім, не дивлячись на сподівання, що гривня на готівковому ринку буде зміцнюватись, все ж існує ризик, що цього не відбудеться, а курсові коливання підуть у зворотній бік – до девальвації гривні ближче до рівня 39-40 грн за долар.

На готівковому ринку України протягом перших десяти днів дії режиму гнучкого керованого курсу немає ажіотажного попиту та різких коливань курсу Фото: Pexels

"На готівковому ринку були намагання на фоні новин гнучкого курсу наробити паніку та почати сильний ріст, але НБУ не дав розігнати "ракету" за рахунок укріплення гривні, готівковий ринок залишився на рівнях 38-38,30 грн/дол.США, демонструючи стабільність, але на укріплення не поспішає за міжбанківським ринком. Врешті траєкторія коливань у жовтні залежатиме від дій регулятора та обсягів попиту. Поки що ринок не до кінця розуміє майбутню поведінку регулятора", — зауважив у коментарі Фокусу Антон Курінний.

Злет чи падіння: коли гривня може девальвувати нижче позначки 40 грн за долар

Наразі на курсові коливання в Україні найбільший вплив мають чотири фактори: 1) війна в Україні та подальші успіхи ЗСУ на фронті; 2) політика НБУ та обсяги продажу Нацбанком валюти банкам; 3) обсяги міжнародної фінансової допомоги, що покриває важливі статті державного бюджету; 4) власна економічна політика України і її експортні можливості.

Проте, на думку експертів, в перспективі гривня все ж буде девальвувати до рівня 40 гривень за долар і навіть далі. Частково ці очікування вже були закладені Мінекономіки при формуванні проєкту державного бюджету на 2024 рік – там йдеться про курс 41,4 грн за долар.

Парламент все ще вносить пропозиції до проєкту державного бюджету на 2024 рік, який складено з урахуванням курсу 41,4 грн за долар Фото: прес-служба ВРУ

"На тривалому проміжку часу ймовірність виходу на рівень 39-40 грн/$ є доволі високою. Питання лише в тому, чи це відбудеться за півроку, чи за рік або два. Та зараз ми бачимо рівно протилежну картину: гривня на міжбанку зміцнюється. Я не думаю, що цей тренд триватиме занадто довго та буде дуже глибоким, адже занадто міцна гривня шкодить експортерам й стимулює імпорт. Комфортним в найближчі місяці для усіх учасників ринку був би, напевно, рівень 36,9-37 грн/$. Він би жодним чином не вплинув на готівковий ринок, та був би більш комфортним для експортерів", — вважає Анна Золотько. На її думку, досягнення курсових рівнів 39-40 грн/$ не варто очікувати цього року.

Війна в Ізраїлі здатна збільшити попит на долар у світі, і таким чином попит на долар зросте і в Україні, кажуть фахівці Фото: GettyImages.com

Окрім вказаних вище факторів впливу на курсові коливання в Україні, експерти зазначають ще один – воєнні дії в Ізраїлі, що з 7 жовтня веде запеклу боротьбу з терористами ХАМАС. "Якщо війна в Ізраїлі буде йти тільки з ХАМАС, то суттєвого впливу на курсові коливання в Україні не буде, якщо війна розгорнеться за більш широким сценарієм, вплив можемо відчути через перегляд допомоги для України, насамперед, з боку США, але, скоріш за все, естафету від США тут підхоплять країни ЄС, які зацікавлені в перемозі України", — прокоментував Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради НБУ.

Якщо рівень фінансової допомоги Україні з боку США почне зменшуватися, то гривня швидше почне девальвувати, кажуть експерти

А на думку фінансового аналітика Івана Угляниці, на даному етапі на економічну ситуацію в Україні війна в Ізраїлі впливу не матиме. Проте зростання попиту на долар, зазвичай, глобально призводить і до зростання попиту на долар також в Україні. "Тобто в рамках розгортання цієї кризи, і економічної, і геополітичної, соціальної, – попит на безризикові активи зростатиме, в першу чергу, – на долар", — пояснив експерт. Якщо цей попит на долар дійсно піде вгору, то послаблення курсу гривні не уникнути.

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