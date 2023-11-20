Привез важное сообщение: в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин (фото)

Генерал армии США накануне 17-го "Рамштайна" заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем.

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С неанонсированным визитом в Украину 20 ноября прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. На киевском вокзале его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк. Об этом она сообщила в соцсети X.

Бринк отметила, что рада снова приветствовать в Киеве министра обороны США Остина вместе с председателем Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Каволи.

В свою очередь, генерал Остин отметил, что он прибыл в Киев, чтобы передать важное сообщение.

"США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем", — написал Остин в соцсети Х.

Что предшествовало

Накануне, 19 ноября, Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они поговорили о планах относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится в формате видеоконференции 22 ноября.

Как отмечает Министерство обороны США, глава Пентагона встретится с лидерами Украины и проведет с руководством переговоры на высоком уровне.

"Они будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Вашингтоном и Киевом, в частности на обеспечении ВСУ необходимыми боевыми возможностями как зимой, так и для дальнейшей защиты", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Остином в октябре этого года, когда в Брюсселе проходило заседание в формате Рамштайн. Предыдущий визит главы Пентагона в Украину состоялся в апреле 2022 года. Тогда он приехал вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Важно

Подготовка к следующей встрече "Рамштайн": Остин и Умеров обсудили ситуацию на фронте

Напомним, что Фокус сообщал: по итогам последней встречи Контактной группы по Украине, которая состоялась в октябре, партнеры Киева заявили о намерении и дальше поддерживать украинскую армию и объявили о новых пакетах военной помощи, включающих оборудование для разминирования, снаряды и дополнительные системы NASAMS.

Ранее Фокус писал, что министр обороны Рустем Умеров приравнял коррупцию к терроризму и заявил, что хочет искоренить коррупционную составляющую. Глава Минобороны рассказал, что ведомство выстраивает долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Кроме того, Конгресс США планирует принять пакет помощи для Украины и Израиля до конца 2023 года. Над этим будут работать в Верхней палате американского парламента со Дня благодарения до Рождества.