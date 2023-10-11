Зеленский впервые с начала вторжения прибыл в штаб-квартиру НАТО: что известно (видео)

Глава государства с официальным визитом прибыл в Брюссель, чтобы офлайн встретиться с министрами обороны антироссийской коалиции.

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Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент заявил, что визит будет иметь значение для "нашей стойкости". Информация о визите размещена в Telegram-канале главы государства.

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В заметке пресс-службы Зеленского указано, что ожидаются два разговора — с генсеком Альянса Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином. Главная тема разговора — "наша устойчивость этой зимой".

Отмечается, что президент пообщается с министрами обороны, которые будут участвовать в совещании "Рамштайн" по военной помощи Украине. "Имею важное обращение", — говорится в заметке в Telegram.

Также ожидается встреча с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, предупредил президент Зеленский.

Зеленский в Бельгии: детали

Отметим, СМИ Бельгии сообщили о визите Зеленского накануне вечером. Указали, что он прилетел в Брюссель во вторник 10 октября, а в среду 11 октября пообщается с де Кроо, а также с министром иностранных дел Хаджой Лахбиб, министром обороны Людивином Дедондер и министром сотрудничества в области развития Кэролайн Геннес. Вопрос, который будут обсуждать — предоставление Украине истребителей F-16.

Министр обороны Украины Рустем Умеров по этому же вопросу общался с министром обороны Бельгии накануне — об этом сообщил в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

10 октября Зеленский был в Румынии. Об итогах совещания с румынскими политиками объявил в вечернем обращении: речь шла об обеспечении работы зернового коридора и об обучении украинских пилотов на F-16.

Напоминаем, президент Украины объяснил, при каких условиях будет участвовать в возможных президентских выборах. По его словам, он не будет уходить с должности во время войны. Между тем заместитель спикера Верховной Рады заявил, что выборы могут состояться только после окончания войны.