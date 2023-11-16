"Нужно остановить": министр обороны Умеров приравнял коррупцию к терроризму

Глава МО Украины Рустем Умеров рассказал, что ведомство выстраивает долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что относится к коррупции как к терроризму и хочет искоренить коррупционную составляющую. Об этом глава оборонного ведомства сказал 15 ноября на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), пишет агентство"Interfax-Украина".

"Где и чего мы, как Минобороны, хотим достичь? Во-первых, это коррупционная составляющая. Для меня понимание "коррупция" или war profiteering — это то, что нужно остановить. Я это не начинал, но хочу это закончить. Во-вторых, мы сейчас выстраиваем досрочные контракты, чтобы контракты были на один год, на три года, на десять лет. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы удовлетворить срочные потребности и удовлетворить важные вещи", — заявил министр обороны.

Рустем Умеров отметил, что у него "отношение к коррупции как к терроризму".

"То есть это такой внутренний терроризм или war profiteering", — добавил он.

Информационные атаки РФ о коррупции в Украине

27 октября в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что спецслужбы Российской Федерации создали и разослали так называемым "технологам" новую методичку нарративов, которые направлены на подрыв доверия к Киеву среди партнеров на Западе. В рамках этой атаки также запланировано распространение информации, которая должна дискредитировать министра обороны Украины Рустема Умерова.

Какие "вбросы" запланировала пропаганда РФ:

коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";

Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием;

Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием;

открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием.

Напомним, 7 ноября Рустем Умеров отреагировал на слухи об отставке Залужного. Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив, что подобные вбросы раскалывают украинское общество.