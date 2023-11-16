"Потрібно зупинити": міністр оборони Умєров прирівняв корупцію до тероризму
Очільник МО України Рустем Умєров розповів, що відомство вибудовує довгострокові контракти, щоб задовільнити потреби ЗСУ.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ставиться до корупції як до тероризму і хоче викорінити корупційну складову. Про це очільник оборонного відомства сказав 15 листопада на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), пише агенція "Іnterfax-Україна".
"Де і чого ми, як Міноборони, хочемо досягти? По-перше, це корупційна складова. Для мене розуміння "корупція" або war profiteering — це те, що потрібно зупинити. Я це не починав, але хочу це закінчити. По-друге, ми зараз вибудовуємо дострокові контракти, щоб контракти були на один рік, на три роки, на десять років. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб задовольнити термінові потреби і задовольнити важливі речі", — заявив міністр оборони.
Рустем Умєров наголосив, що у нього "ставлення до корупції як до тероризму".
"Тобто це такий внутрішній тероризм або war profiteering", — додав він.
Інформаційні атаки РФ про корупцію в Україні
27 жовтня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що спецслужби Російської Федерації створили й розіслали так званим "технологам" нову методичку наративів, які направлені на підрив довіри до Києва серед партнерів на Заході. У межах цієї атаки також заплановано поширення інформації, яка має дискредитувати міністра оборони України Рустема Умєрова.
Які "вкиди" запланувала пропаганда РФ:
- корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";
- Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю;
- Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю;
- відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю.
Нагадаємо, 7 листопада Рустем Умєров відреагував на чутки про відставку Залужного. Глава Міноборони Умеров прокоментував "подання на відставку Залужного", заявивши, що подібні вкиди розколюють українське суспільство.