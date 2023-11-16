"Потрібно зупинити": міністр оборони Умєров прирівняв корупцію до тероризму

Очільник МО України Рустем Умєров розповів, що відомство вибудовує довгострокові контракти, щоб задовільнити потреби ЗСУ.

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ставиться до корупції як до тероризму і хоче викорінити корупційну складову. Про це очільник оборонного відомства сказав 15 листопада на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), пише агенція "Іnterfax-Україна".

"Де і чого ми, як Міноборони, хочемо досягти? По-перше, це корупційна складова. Для мене розуміння "корупція" або war profiteering — це те, що потрібно зупинити. Я це не починав, але хочу це закінчити. По-друге, ми зараз вибудовуємо дострокові контракти, щоб контракти були на один рік, на три роки, на десять років. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб задовольнити термінові потреби і задовольнити важливі речі", — заявив міністр оборони.

Рустем Умєров наголосив, що у нього "ставлення до корупції як до тероризму".

"Тобто це такий внутрішній тероризм або war profiteering", — додав він.

Інформаційні атаки РФ про корупцію в Україні

27 жовтня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що спецслужби Російської Федерації створили й розіслали так званим "технологам" нову методичку наративів, які направлені на підрив довіри до Києва серед партнерів на Заході. У межах цієї атаки також заплановано поширення інформації, яка має дискредитувати міністра оборони України Рустема Умєрова.

Які "вкиди" запланувала пропаганда РФ:

корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";

Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю;

Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю;

відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю.

Нагадаємо, 7 листопада Рустем Умєров відреагував на чутки про відставку Залужного. Глава Міноборони Умеров прокоментував "подання на відставку Залужного", заявивши, що подібні вкиди розколюють українське суспільство.