"Можна було уникнути": міністр оборони Умєров розповів, як стався удар по 128-й бригаді

Голова Міноборони повідомив, що захисників зібрали для нагородження в Запорізькій області, проігнорувавши правила маскування. Коли була оголошена ракетна небезпека, жодних заходів вжито не було.

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Міністр оборони України Рустем Умєров отримав результати перевірки обставин ракетного удару ЗС РФ по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Деталями він 14 листопада поділився у своїх соцмережах.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", — підкреслив чиновник.

Він підтвердив, що захисників зібрали у дворі будинку для нагородження. Усі правила маскування при цьому були проігноровані. Поблизу місця проведення церемонії припаркували понад десяток автівок.

"В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області", — розповів Умєров.

З його слів, військові були попереджені про сектор роботи ворожого безпілотника. Коли був зафіксований пуск ракети, просигналізували про ракетну небезпеку.

"На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", — зазначив міністр оборони.

Він завірив, що слідство триває та усі винні у трагедії "понесуть передбачене законом покарання".

"Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", — додав Умєров.

Публікація Рустема Умєрова від 14 листопада Фото: Скриншот

Ракетний удар по 128-й бригаді: що вже відомо

Нагадаємо, бійців 128-ї ОГШБр зібрали на урочисте шикування у Запорізькій області. В момент нагородження ЗС РФ завдали ракетний удар, внаслідок якого загинули 19 військових.

У ЗМІ повідомляли, що командир бригади Дмитро Лисюк запізнився на урочисте нагородження, яке обернулося трагедією. У Генштабі ЗСУ заявили, що він був відсторонений на час проведення слідства.

Російські провоєнні телеграм-канали опублікували відео з місця подій. Журналіст Денис Казанський підкреслив, що ЗС РФ побачили, як військових збирають для нагородження, завдяки БПЛА.