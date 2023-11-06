Ракетний удар по 128-й бригаді ЗСУ на Запоріжжі: комбрига відсторонили від посади

У Генштабі ЗСУ проводять розслідування щодо факту загибелі 19 військовослужбовців 128 бригади.

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Військове керівництво України ухвалило рішення відсторонити від виконання обов'язків на час проведення слідства командира 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу 03.11.2023 командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов’язків за посадою за рішенням Головнокомандувача Збройних сил України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі матеріали розслідування передадуть слідству.

Зараз 128-ю окремою гірсько-штурмовою Закарпатською бригадою керує Дмитро Лисюк. Він запізнився на урочисте нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, яке було організоване поблизу лінії фронту, під час якого стався ракетний удар ЗС РФ.

У понеділок, 6 листопада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці", — йдеться в повідомленні.

Ракетний удар під час нагородження бійців 128 бригади

У Запорізькій області в одному з прифронтових сіл керівництво зібрало бійців 128-ї бригади ЗСУ для нагородження. В момент зібрання ЗС РФ завдали ракетного удару по скупченню військовослужбовців.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив ракетний удар ЗС РФ по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що в області у зв'язку зі втратами в бригаді з 6 листопада оголосили три дні трауру.

В мережі оприлюднили відео удару, на якому видно, що окупанти спостерігали, як збираються бійці, з дрона.