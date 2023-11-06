Ракетный удар по 128-й бригаде ВСУ в Запорожье: комбрига отстранили от должности

В Генштабе ВСУ проводят расследование по факту гибели 19 военнослужащих 128 бригады.

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Военное руководство Украины приняло решение отстранить от исполнения обязанностей на время проведения следствия командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На время проведения служебного расследования по факту гибели личного состава 03.11.2023, командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады отстранен от исполнения обязанностей по должности по решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все материалы расследования передадут следствию.

Сейчас 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой руководит Дмитрий Лысюк. Он опоздал на торжественное награждение ко Дню ракетных войск и артиллерии, которое было организовано вблизи линии фронта, во время которого произошел ракетный удар ВС РФ.

В понедельник, 6 ноября, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада впервые выступила с заявлением относительно ракетного удара войск РФ на Запорожье, заявив, что потеряла 19 своих бойцов.

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы", — говорится в сообщении.

Ракетный удар во время награждения бойцов 128 бригады

В Запорожской области в одном из прифронтовых сел руководство собрало бойцов 128-й бригады ВСУ для награждения. В момент собрания ВС РФ нанесли ракетный удар по скоплению военнослужащих.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил ракетный удар ВС РФ по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что в области в связи с потерями в бригаде с 6 ноября объявили три дня траура.

В сети обнародовали видео удара, на котором видно, что оккупанты наблюдали, как собираются бойцы, с дрона.