"Можно было избежать": министр обороны Умеров рассказал, как произошел удар по 128-й бригаде

Глава Минобороны сообщил, что защитников собрали для награждения в Запорожской области, проигнорировав правила маскировки. Когда была объявлена ракетная опасность, никаких мер принято не было.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров получил результаты проверки обстоятельств ракетного удара ВС РФ по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Деталями он 14 ноября поделился в своих соцсетях.

"Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", — подчеркнул чиновник.

Он подтвердил, что защитников собрали во дворе дома для награждения. Все правила маскировки при этом были проигнорированы. Вблизи места проведения церемонии припарковали более десятка автомобилей.

"В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области", — рассказал Умеров.

По его словам, военные были предупреждены о секторе работы вражеского беспилотника. Когда был зафиксирован пуск ракеты, просигнализировали о ракетной опасности.

"На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", — отметил министр обороны.

Он заверил, что следствие продолжается и все виновные в трагедии "понесут предусмотренное законом наказание".

"Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо", — добавил Умеров.

Публикация Рустема Умерова от 14 ноября Фото: Скриншот

Ракетный удар по 128-й бригаде: что уже известно

Напомним, бойцов 128-й ОГШБр собрали на торжественное построение в Запорожской области. В момент награждения ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли 19 военных.

В СМИ сообщали, что командир бригады Дмитрий Лысюк опоздал на торжественное награждение, которое обернулось трагедией. В Генштабе ВСУ заявили, что он был отстранен на время проведения следствия.

Российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео с места событий. Журналист Денис Казанский подчеркнул, что ВС РФ увидели, как военных собирают для награждения, благодаря БПЛА.