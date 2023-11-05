Наблюдали с воздуха: ВС РФ обнародовали видео удара "Искандером" по собранию 128-й бригады

Российские оккупанты с высоты птичьего полета следили за движением украинских защитников и в момент скопления атаковали ракетой.

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Российские телеграм-каналы выложили видео удара по 128-й бригаде ВСУ, который произошел 3 ноября. Кадры ракетной атаки опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Как видим, никто из местных вражескую ракету не наводил, оккупанты все видели и фиксировали с БПЛА, как военные собираются вместе в одном месте. Проводить такие построения и открытые сборы вблизи линии фронта — преступная халатность, которая стоит людям жизни", — написал он.

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"Обстоятельства выяснят": Умеров подтвердил удар РФ по 128-й бригаде и анонсировал проверку

На обнародованных кадрах видно, что российские оккупанты длительное время наблюдали за перемещением украинских военных с БпЛА в воздухе. Когда они собрались на награждение, то нанесли ракетный удар прямо по скоплению людей.

На Закарпатье объявили траур

В Закарпатской области в связи с потерями в бригаде с 6 ноября объявили три дня траура. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов. 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чтим память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения ", — проинформировал Виктор Микита.

Удар во время награждения бойцов

В прифронтовом селе Запорожской области офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил атаку врага по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады", — говорится в сообщении.

Позже председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что в то время было известно о более чем 20 погибших. Он призвал общину воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий.