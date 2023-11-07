"Нечистоплотные политики": Умеров отреагировал на слухи об отставке Залужного

Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив что подобные вбросы раскалывают украинское общество.

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Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева о "представлении на отставку Залужного". Об этом говорилось в сообщении главы Минобороны в Facebook.

В частности, Умеров упрекнул "некоторых нечистоплотных политиков" в попытке расколоть украинское общество.

"Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками", — подчеркнул министр.

Умеров прокомментировал "увольнение" Залужного

По словам министра, всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство. А информационная война — ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты.

7 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев написал со ссылкой на источники, что Умеров внес представление об увольнении Валерия Залужного. Затем Арьев удалил свой пост и заявил, что "из многих других источников говорят, что это не так".

Депутат Арьев сначала написал об "отставке Залужного", а потом удалил пост

Добавим, что депутаты Рады намекнули на увольнение одного из министров Кабмина. В частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал отставку главы министерства, а его коллега Ярослав Железняк сообщил, что должность покинет Вадим Гутцайт, который сейчас занимает должность министра спорта.