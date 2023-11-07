"Нечистоплотные политики": Умеров отреагировал на слухи об отставке Залужного
Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив что подобные вбросы раскалывают украинское общество.
Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева о "представлении на отставку Залужного". Об этом говорилось в сообщении главы Минобороны в Facebook.
В частности, Умеров упрекнул "некоторых нечистоплотных политиков" в попытке расколоть украинское общество.
"Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками", — подчеркнул министр.
По словам министра, всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство. А информационная война — ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты.
7 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев написал со ссылкой на источники, что Умеров внес представление об увольнении Валерия Залужного. Затем Арьев удалил свой пост и заявил, что "из многих других источников говорят, что это не так".
Добавим, что депутаты Рады намекнули на увольнение одного из министров Кабмина. В частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал отставку главы министерства, а его коллега Ярослав Железняк сообщил, что должность покинет Вадим Гутцайт, который сейчас занимает должность министра спорта.