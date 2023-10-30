В ВВС Германии назвали количество военных, которые обучаются на ЗРК Patriot (фото)

Тренировка украинских военных на территории Германии продлится несколько недель.

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Украинские военные обучаются на ЗРК Patriot в Германии. В тренировках принимает участие 61 украинский военный. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Германии.

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Кроме этого количества, также 10 украинских языковых медиаторов начинают курс обучения. Дату завершения процесса обучения не назвали. Известно, что оно продлится несколько недель.

Помощь Украине от Германии

Германия 29 октября передала Украине надводные беспилотники Sonobot 5. Эта техника помогает обследовать водоемы и выявлять боеприпасы и другие опасные предметы на дне. По данным немецкого проекта, Украина уже получила 15 таких дронов, еще 55 ожидаются.

Германия готовит и зимний пакет. Основной его целью является создание "защитного щита", учитывая очевидные планы РФ и в дальнейшем реализовывать массовые обстрелы энергетической и другой инфраструктуры. Пакет оценивается в 1,4 млрд евро и включает, среди прочего, системы ПВО Patriot, Gepard и Iris-T6 и тому подобное. Глава правительства Олаф Шольц отметил, что состоялось также одобрение пакета поддержки энергосистемы в объеме 80 млн евро.

20 октября в Министерстве обороны Германии подтвердило предоставление нового пакета помощи Украине. В него вошли дроны во время ночных атак, дополнительные самоходные зенитные комплексы Gepard, которые будут помогать ВСУ сбивать российские ракеты.

Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия может предоставить Украине ЗРК Patriot. По словам президента, система ПВО способна сбивать любые ракеты российского производства.