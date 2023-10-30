У ВПС Німеччини назвали кількість військових, які навчаються на ЗРК Patriot (фото)

Тренування українських військових на території Німеччини триватиме кілька тижнів.

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Українські військові навчаються на ЗРК Patriot в Німеччині. У тренуваннях бере участь 61 український військовий. Про це повідомила пресслужба ВПС Німеччини.

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Окрім цієї кількості, також 10 українських мовних медіаторів розпочинають курс навчання. Дату завершення процесу навчання не назвали. Відомо, що воно триватиме кілька тижнів.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина 29 жовтня передала Україні надводні безпілотники Sonobot 5. Ця техніка допомагає обстежувати водойми та виявляти боєприпаси й інші небезпечні предмети на дні. За даними німецького проєкту, Україна вже отримала 15 таких дронів, ще 55 очікуються.

Німеччина готує й зимовий пакет. Основною його ціллю є створення "захисного щита" з огляду на очевидні плани РФ й надалі реалізовувати масові обстрірли енергетичну та іншу інфраструктуру. Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро і включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Gepard та Iris-T6 тощо. Голова уряду Олаф Шольц зазначив, що відбулося також схвалення пакета підтримки енергосистеми в обсязі 80 млн євро.

20 жовтня в Міністерстві оборони Німеччини підтвердило надання нового пакету допомоги Україні. До нього увійшли дрони під час нічних атак, додаткові самохідні зенітні комплекси Gepard, які допомагатимуть ЗСУ збивати російські ракети.

Нагадаємо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина може надати Україні ЗРК Patriot. Зі слів президента, система ППО здатна збивати будь-які ракети російського виробництва.