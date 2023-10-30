"Щоб зміцнити систему оборони": Йорданія попросила США розмістити системи Patriot, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Йорданія дедалі більше занепокоєна з приводу того, що ситуація в Секторі Гази може перерости в ширший конфлікт.

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Вірний союзник США Йорданія попросила Вашингтон розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot, щоб зміцнити оборону кордонів під час загострення регіональної напруженості та конфлікту. Про це 29 жовтня заявив представник армії Йорданського Хашимітського Королівства генерал Мустафа Хіярі, повідомляє Reuters.

"Ми попросили американську сторону допомогти зміцнити нашу систему оборони за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot", — сказав бригадний генерал Хіярі.

Американські ракети Patriot були розміщені в королівстві 2013 року після повстання в сусідній Сирії. У Йорданії побоювалися, що громадянська війна може перерости і розпалити регіональний конфлікт.

Королівство також запросило додаткову допомогу для боротьби з БПЛА, які використовували в боротьбі з наркотиками вздовж кордону з Сирією.

"Дрони стали загрозою на всіх наших фронтах", — заявив Мустафа Хіярі.

За інформацією журналістів, Йорданія дедалі більше занепокоєна з приводу того, що бомбардування Гази Ізраїлем після смертельного нападу на Ізраїль з боку ХАМАСу з анклаву 7 жовтня можуть також перерости в ширший конфлікт, заявили офіційні особи.

Patriot, що вважається однією з найбільш передових систем ППО США, зазвичай перебуває в дефіциті, і за нього змагаються союзники по всьому світу. Також Хіярі спростував повідомлення про те, що Пентагон використовував свої бази для перевезення частини обладнання та зброї зі своїх складів до Ізраїлю, щоб зміцнити його оборону у війні в секторі Газа.

Нагадаємо, 30 жовтня Фокус писав про те, як війна в Ізраїлі ускладнює відносини України з арабським світом. Офіційний Київ впевнено підтримує ЦАХАЛ в ізраїльсько-палестинській війні і в перспективі може визнати ХАМАС терористичною організацією.