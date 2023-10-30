"Чтобы укрепить систему обороны": Иордания попросила США разместить системы Patriot, — СМИ

По информации журналистов, Иордания все больше обеспокоена по поводу того, что ситуация в Секторе Газа может перерасти в более широкий конфликт.

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Верный союзник США Иордания попросила Вашингтон развернуть системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы укрепить оборону границ во время обострения региональной напряженности и конфликта. Об этом 29 октября заявил представитель армии Иорданского Хашимитского Королевства генерал Мустафа Хияри, сообщает Reuters.

"Мы попросили американскую сторону помочь укрепить нашу систему обороны с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot", — сказал бригадный генерал Хияри.

Американские ракеты Patriot были размещены в королевстве в 2013 году после восстания в соседней Сирии. В Иордании опасались, что гражданская война может перерасти и разжечь региональный конфликт.

Королевство также запросило дополнительную помощь для борьбы с БПЛА, которые использовались в борьбе с наркотиками вдоль границы с Сирией.

"Дроны стали угрозой на всех наших фронтах", — заявил Мустафа Хияри.

По информации журналистов, Иордания все больше обеспокоена по поводу того, что бомбардировки Газы Израилем после смертельного нападения на Израиль со стороны ХАМАСа из анклава 7 октября могут также перерасти в более широкий конфликт, заявили официальные лица.

Patriot, считающийся одной из самых передовых систем ПВО США, обычно находится в дефиците, и за него соперничают союзники по всему миру. Также Хияри опроверг сообщения о том, что Пентагон использовал свои базы для перевозки части оборудования и оружия со своих складов в Израиль, чтобы укрепить его оборону в войне в секторе Газа.

Напомним, 30 октября Фокус писал о том, как война в Израиле осложняет отношения Украины с арабским миром. Официальный Киев уверенно поддерживает ЦАХАЛ в израильско-палестинской войне и в перспективе может признать ХАМАС террористической организацией.