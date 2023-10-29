Для виявлення боєприпасів: Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 (фото)

За даними німецького проєкту, Україна вже отримала 15 таких дронів, ще 55 очікуються.

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Німеччина передала Україні надводні безпілотники Sonobot 5, які допомагають обстежувати водойми та виявляти боєприпаси й інші небезпечні предмети на дні. Про це повідомив німецький проєкт deaidua.org.

Sonobot 5, розроблений компанією EvoLogics GmbH у Німеччині, — це компактна надводна платформа, яка легко налаштовується під потреби гідрографічних досліджень внутрішніх водних басейнів.

Отже, Sonobot 5 застосовується для створення тривимірних карт і може бути використаний у пошукових операціях для виявлення об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці людей та інфраструктурі.

Згідно з даними експертів, принаймні деякі з безпілотних надводних апаратів, що постачаються Україні, належать до моделі дронів Sonobot 5. Наразі Україна вже отримала 15 таких дронів, очікується на постачання ще 55 одиниць.

Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5

Нагадаємо, Фокус писав, що українські військові вже деякий час використовують словенські дрони Belin, які ЗСУ отримали таємно. Компанія C-Astral збирає їхні відгуки, щоб зробити нову модель ще кращою.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.