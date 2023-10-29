Для выявления боеприпасов: Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5 (фото)

По данным немецкого проекта, Украина уже получила 15 таких дронов, еще 55 ожидаются.

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Германия передала Украине надводные беспилотники Sonobot 5, помогающие обследовать водоемы и выявлять боеприпасы и другие опасные предметы на дне. Об этом сообщил немецкий проект deaidua.org.

Sonobot 5, разработанный компанией EvoLogics GmbH в Германии, представляет собой компактную надводную платформу, которая легко настраивается под потребности гидрографических исследований внутренних водных бассейнов.

Главным образом, Sonobot 5 применяется для создания трехмерных карт и может быть использован в поисковых операциях для обнаружения объектов, которые могут представлять угрозу безопасности людей и инфраструктуре.

Согласно данным экспертов, по крайней мере некоторые из поставляемых Украине беспилотных надводных аппаратов относятся к модели дронов Sonobot 5. На данный момент Украина уже получила 15 таких дронов, ожидается поставка еще 55 единиц.

Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5 Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5 Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5

Напомним, Фокус писал, что украинские военные уже некоторое время используют словенские дроны Belin, которые ВСУ получили тайно. Компания C-Astral собирает их отзывы, чтобы сделать новую модель еще лучше.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.