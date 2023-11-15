"РФ накопичує ракети": Зеленський закликав Захід активніше постачати ППО перед зимою (відео)

За словами глави держави, Україна вже другу зиму зустрічає у стані війни і противник має намір продовжити тактику масованих атак по мирних містах. Партнери можуть допомогти вберегти життя людей.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Російська Федерація не відмовилася від минулорічної тактики і зараз накопичує ракети для майбутніх ударів. Про це він розповів під час онлайн-виступу на німецько-українській конференції муніципальних партнерств 15 листопада.

За його словами, масовані атаки варто очікувати в період зими 2023-2024 року і противник до цього веде посилену підготовку. Україні теж потрібно увійти в зиму підготовленими, а для цього необхідно більше систем ППО від західних партнерів. Німеччина вже зробила свій внесок у це.

"Ми — перед другою зимою цієї війни. Росія зараз накопичує ракети для ударів по енергетиці України, як це було минулого року. Німеччина вже потужно допомагає нам із системами ППО та іншими засобами фізичної оборони України. І водночас кожна домовленість між містами наших країн, яка спрямована на захист людей і життя, однозначно послужить захисту життя", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави висловив сподівання, що коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, її відносини з Німеччиною стануть однією з найнадійніших опор у сферах безпеки та економіки.

В Україні продовжують цінувати життя, незважаючи на бажання РФ продовжувати кровопролитну війну. Для захисту населення, продовжує Володимир Зеленський, використовуються всілякі інструменти на всіх рівнях.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що в Міненергетики розповіли про нову тактику атак ЗС РФ. За словами міністра Германа Галущенка, цьогоріч противник зважає на погодні умови, адже чим вони гірші — тим складніше здійснювати ремонтні роботи на енергооб'єктах.