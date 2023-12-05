Фундаментальні відмінності: російські винищувачі Су-57 не можуть протистояти F-16, — експерт

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, F-16 являє собою легкий винищувач, тоді як Су-57 є важким і не відповідає параметрам винищувача п'ятого покоління.

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Російські винищувачі Су-57 не можуть протистояти F-16 через фундаментальні відмінності між двома літаками. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "24 каналу", коментуючи матеріал російського політолога Дмитра Саймса з видання The National Interest.

Коваленко вказав на кілька важливих відмінностей між цими літаками. Порівнювати Су-57 і F-16, за його словами, не має великого сенсу, оскільки це абсолютно різні типи повітряних суден. Він підкреслив, що F-16 являє собою легкий винищувач, тоді як Су-57 є важким. Коваленко також висловив сумніви з приводу використання Су-57 проти F-16, зазначивши, що це "нонсенс" і що порівнювати ці літаки за параметрами не має сенсу.

"Якби цей пан Саймс хоча б на одну десяту відсотка був би професіоналом, то не робив би таких заяв. Чому? Адже порівнювати за параметрами Су-57 і F-16 немає сенсу", — зазначив Коваленко.

Коваленко також вказав на те, що Росія досі не використовувала Су-57 у повітряному просторі України, і на його думку, це пов'язано з тим, що ці літаки не відповідають характеристикам і стандартам винищувачів п'ятого покоління. Натомість він зазначив, що Су-57 скоріше є проєктом, який не відповідає вимогам п'ятого покоління, скоріше 4++.

Коваленко також підкреслив, що F-16 розробляли з урахуванням концепції ураження противника до того, як він виявить літак, використовуючи далекобійні засоби ураження, тоді як Су-57 має обмежені можливості у виявленні F-16.

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Він зробив висновок, що у Су-57 немає переваги перед F-16 у контексті ракетного озброєння, і що російські розвідувальні літаки, такі як А-50, можуть надати підтримку для Су-57. Однак Коваленко також зазначив, що Су-57 не з'являвся в повітряному просторі за останні два роки, і творці літака добре усвідомлюють його можливості.

Про що йшлося у статті The National Interest

3 грудня американське консервативне видання The National Interest опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що Росія, щойно з'являться винищувачі F-16 в Україні, може застосувати свої Су-57 проти них. За даними журналістів, під час військових дій проти України, Москва до теперішнього часу не використовувала винищувачі п'ятого покоління Су-57. Проте в Кремлі вже заявляли про готовність цих літаків до застосування.

Видання зазначило, що Су-57 був створений на початку 2000-х років, хоча його концепція виникла ще раніше. Він представлений як винищувач-невидимка і в НАТО отримав позначення Felon (Злочинець). За даними Королівського інституту об'єднаних служб за 2020 рік, Felon описується як потенційний літак-невидимка, який ще не є надійною передовою системою озброєння.

Нагадаємо, що на початку листопада 2023 року з'явилася інформація про те, що Су-57 ПКС РФ помітили в небі над Луганськом. Імовірно, новітній російський винищувач ЗС РФ застосували в атаці по Одеській області, випустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П.