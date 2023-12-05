Фундаментальные различия: российские истребители Су-57 не могут противостоять F-16, — эксперт

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, F-16 представляет собой легкий истребитель, в то время как Су-57 является тяжелым и не соответствует параметрам истребителя пятого поколения.

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Российские истребители Су-57 не могут противостоять F-16 ввиду фундаментальных различий между двумя самолетами. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "24 каналу", комментируя материал российского политолога Дмитрия Саймса из издания The National Interest.

Коваленко указал на несколько важных различий между этими самолетами. Сравнивать Су-57 и F-16, по его словам, не имеет большого смысла, поскольку это абсолютно разные типы воздушных судов. Он подчеркнул, что F-16 представляет собой легкий истребитель, в то время как Су-57 является тяжелым. Коваленко также высказал сомнения по поводу использования Су-57 против F-16, отметив, что это "нонсенс" и что сравнивать эти самолеты по параметрам не имеет смысла.

"Если бы этот господин Саймс хотя бы на одну десятую процента был бы профессионалом, то не делал бы таких заявлений. Почему? Ведь сравнивать по параметрам Су-57 и F-16 нет смысла", — отметил Коваленко.

Коваленко также указал на то, что Россия до сих пор не использовала Су-57 в воздушном пространстве Украины, и по его мнению, это связано с тем, что эти самолеты не соответствуют характеристикам и стандартам истребителей пятого поколения. Вместо этого он отметил, что Су-57 скорее является проектом, не отвечающим требованиям пятого поколения, скорее 4++.

Коваленко также подчеркнул, что F-16 разрабатывались с учетом концепции поражения противника до того, как он обнаружит самолет, используя дальнобойные средства поражения, в то время как Су-57 имеет ограниченные возможности в обнаружении F-16.

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Он заключил, что у Су-57 нет преимущества перед F-16 в контексте ракетного вооружения и что российские разведывательные самолеты, такие как А-50, могут оказать поддержку для Су-57. Однако Коваленко также отметил, что Су-57 не появлялся в воздушном пространстве за последние два года, и создатели самолета хорошо осознают его возможности.

О чем говорилось в статье The National Interest

3 декабря американское консервативное издание The National Interest опубликовало статью в которой говорилось, что Россия, как только появятся истребители F-16 в Украине, может применить свои Су-57 против них. По данным журналистов, в ходе военных действий против Украины, Москва до настоящего времени не использовала истребители пятого поколения Су-57. Тем не менее, в Кремле уже заявляли о готовности этих самолетов к применению.

Издание отметило, что Су-57 был создан в начале 2000-х годов, хотя его концепция возникла еще ранее. Он представлен как истребитель-невидимка и в НАТО получил обозначение Felon (Преступник). По данным Королевского института объединенных служб за 2020 год, Felon описывается как потенциальный самолет-невидимка, который еще не является надежной передовой системой вооружения.

Напомним, что в начале ноября 2023 года появилась информация о том, что Су-57 ВКС РФ заметили в небе над Луганском. Предположительно, новейший российский истребитель ВС РФ применили в атаке по Одесской области, выпустив противорадиолокационные ракеты Х-31П.