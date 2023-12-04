РФ может найти оружие против истребителей F-16, когда те появятся в Украине — СМИ

По словам журналистов, Москва до сих пор не использовала истребители "пятого поколения" Су-57. Однако в Кремле уже не раз говорили, что самолеты готовы к применению.

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Когда истребители F-16 появятся в Украине, Россия может использовать против них свои самолеты Су-57. Об этом пишет издание The National Interest.

По словам журналистов, в войне против Украины Москва до сих пор не использовала истребители "пятого поколения" Су-57. Однако в Кремле уже не раз говорили, что самолеты готовы к применению.

Издание пишет, что Су-57 был разработан еще в начале 2000-х годов, хотя его концепция возникла куда раньше. Он позиционируется как "истребитель-невидимка". В НАТО этот самолет обозначили как Felon ("Преступник").

"В анализе 2020 года Королевский институт объединенных служб описал Felon как "еще не превратившийся в надежную передовую систему вооружения", но, тем не менее, как самолет-невидимку с потенциалом", — сказано в материале.

Кроме того, как сообщается, Су-57 могут оснастить не только ракетами класса "воздух-воздух", а и оружием класса "воздух-земля". Самолет может нести до 8 ракет. В Кремле также утверждают, что собираются модернизировать двигатель, но это будет проблематично сделать из-за санкций.

Напомним, что в начале ноября 2023 года СМИ сообщали, что Су-57 ВКС РФ появился над Луганском. Предположительно, новейший российский истребитель был задействован в атаке по Одесской области, выпустив противорадиолокационные ракеты Х-31П. Россия располагает несколькими авиабазами, на которых базируются ее самые современные истребители.

Также 23 ноября сообщалось, что польские эксперты оценили возможности самолета A-50 ВКС РФ. Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что будут делать его аналог AWACS в украинском конфликте, являются скорее пропагандистскими лозунгами, отметил польский аналитик Максимилиан Дура.