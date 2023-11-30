Лучшая в своем классе: как ракета Meteor на F-16 потенциально усилит украинские самолеты

Управляемая ракета еще не интегрирована на F-16, а в случае с украинскими самолетами они потребуют модернизации радаров. Однако если все это будет, то эксперты убеждены, что это будет лучшим боеприпасом, чем AIM-120.

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Европейская ракета класса "воздух-воздух" Meteor компании MBDA может стать лучшим вооружением для F-16 среди боеприпасов средней дальности. Об этом сообщает "Милитарный".

Управляемая ракета Meteor еще не является частью арсенала американских истребителей F-16. Их интеграция зависит от MBDA и Соединенных Штатов, которые не очень одобряют интеграцию неамериканского вооружения на американские изделия.

Особенностью Meteor является прямоточный воздушно-реактивный двигатель и размеры и вес как у американской ракеты AIM-120. Двигатель обеспечивает в 5 раз лучшие характеристики по сравнению с традиционным твердотопливным ракетным двигателем. От потока воздуха в воздухозаборниках зависит выходная энергия ракеты. Воздухозаборники могут закрываться или открываться, чего нет ни у одной ракеты в этом же классе.

Фото: MBDA

Регулировка тяги позволяет улучшить маневренность и вероятность уничтожения цели. Однако недостатком является худшая аэродинамика из-за воздухозаборников, поэтому ракета быстрее теряет скорость и маневренность с выключенным двигателем.

Как интегрировать Meteor на F-16?

Автор отмечает, что ракету Meteor можно интегрировать на истребитель F-16 благодаря стандарту MIL-STD-1760. Сам интерфейс позволяет установить связь между системами самолета и системами вооружения или системами противодействия. Обмен информацией происходит через РЛС.

Схематическое изображение компонентов Meteor

Украина получит вариант F-16 MLU, который имеет бортовую радиолокационную станцию AN/APG-68. Чтобы эффективно запускать Meteor на самолет надо установить лучшую РЛС AN/APG-83, что позволит поражать сразу несколько воздушных целей, а параллельно проводить поиск целей в воздухе. Также современная РЛС обеспечит преимущество над российскими самолетами.

Кто должен дать разрешение на поставку ракет Meteor?

Боеприпас изготавливается совместным производством 5 стран:

Великобритания: термобатареи (ASB), системы питания и пусковая система (Cobham);

Германия: боеголовка (TDW), инерциальная измерительная система (Litef), двигатель (Bayern-Chemie);

Франция: активная головка самонаведения (Thales и MBDA France);

Испания: система управления (Indra Sistemas), корпус ракеты (Sener);

Швеция: бесконтактный радиолокационный детонатор (Saab Bofors Dynamics).

В итоге потенциальная поставка Meteor будет выгодной для Воздушных сил Украины. Ракета будет дальнобойнее AIM-120 и позволит делать пуски с низких высот. Самой большой преградой в этом могут быть США, которые должны интегрировать ракету Meteor в ПО F-16. Доступ к программному обеспечению имеет исключительно страна-производитель самолетов.

Напомним, в 2021 году в Германии завершили испытания ракеты Meteor для истребителей Typhoon.