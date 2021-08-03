"Готова к использованию": в Германии завершили испытания ракет Meteor для истребителей (фото)

Новая ракета позволит пилотам поражать цели, когда их не будет видно невооруженным взглядом, что должно дать "решающее преимущество в полетах".

Военно-воздушные силы Германии завершили летные испытания новейшей ракеты класса "воздух-воздух", и признали ее готовой к использованию на борту истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает Defense News.

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74 крыло Люфтваффе завершило испытания, которые начались в июне 2020 года. Для испытаний были использованы два самолета, чтобы была возможность собирать данные о полете с ракетами в реальном времени.

Ракета Meteor производится компаний MBDA, новая разработка стала третьей ракетой, которую может нести Eurofighter. Другие две ракеты — AIM 120 и Infa-Red Imaging System-Tail (IRIS-T), обе малой дальности. Теперь каждый борт будет нести четыре Meteor, два AIM120 и две IRIS-T.

Теперь эти ракеты должны пройти боевые стрельбы, но об их сроках на данный момент ничего неизвестно.

"Представьте, что вы ведете машину с прикрепленным багажником на крыше. Сначала вы заметите, что сопротивление воздуха увеличивается, а вместе с ним и расход топлива вашего автомобиля. И мы рассчитали точно такие значения потребления заранее в моделировании с помощью нашего программного обеспечения для планирования миссии и проверили их с помощью летных испытаний", — рассказал пилот ВВС Германии изданию.

[ + – ] Ракета Meteor Фото: Википедия

Meteor способен поражать цели на дистанции до 200 км, длину 3,6 метра, а вес — 180 кг. Пилоты получат возможность атаковать цели, которые не видны невооруженным взглядом. Разработка велась совместно с рядом стран и стран-партнеров НАТО. За счет своей схожести с AIM 120, новую ракету можно будет ставить практически на все модификации истребителя Eurofighter.

Напомним, в США провалились вторые тесты гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Украинское предприятие "Артем" выполняет крупнейший контракт на поставку авиаракет на 200 млн долларов.