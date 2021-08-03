"Готова до використання": в Німеччині завершили випробування ракет Meteor для винищувачів (фото)

Нова ракета дозволить пілотам вражати цілі, коли їх не буде видно неозброєним поглядом, що має дати "вирішальну перевагу в польотах".

Військово-повітряні сили Німеччини завершили льотні випробування новітньої ракети класу "повітря-повітря", і визнали її готовою до використання на борту винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це повідомляє Defense News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

74 крило Люфтваффе завершило випробування, які почалися в червні 2020 року. Для випробувань були використані два літаки, щоб була можливість збирати дані про політ із ракетами в реальному часі.

Ракета Meteor виготовляєтся компанією MBDA, нова розробка стала третьою ракетою, яку може нести Eurofighter. Інші дві ракети — AIM 120 і Infa-Red Imaging System-Tail (IRIS-T), обидві малої дальності. Тепер кожен борт нестиме чотири Meteor, два AIM120 і дві IRIS-T.

Тепер ці ракети повинні пройти бойові стрільби, але про їхні терміни наразі нічого невідомо.

"Уявіть, що ви ведете машину з прикріпленим багажником на даху. Спочатку ви помітите, що опір повітря збільшується, а разом із ним і витрата палива вашого автомобіля. І ми розрахували точно такі значення споживання заздалегідь у моделюванні за допомогою нашого програмного забезпечення для планування місії і перевірили їх за допомогою льотних випробувань", — розповів пілот ВПС Німеччини виданню.

[ + – ] Ракета Meteor Фото: Вiкiпедiя

Meteor здатний вражати цілі на дистанції до 200 км, довжину 3,6 метрів, а вага — 180 кг. Пілоти отримають можливість атакувати цілі, які не видно неозброєним поглядом. Розробка велася спільно з низкою країн і країн-партнерів НАТО. За рахунок своєї схожості з AIM 120, нову ракету можна буде ставити практично на всі модифікації винищувача Eurofighter.

Нагадаємо, в США провалилися другі тести гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW. Українське підприємство "Артем" виконує найбільший контракт на поставку авіаракет на 200 млн доларів.