"Артем" виконуює найбільший контракт на поставку авіаракет на $ 200 млн (фото)

Ракети Р-27 в основному йдуть на експорт. В українську армію від всієї суми контрактів піде близько 5%.

ГАКХ "Артем" приступили до виконання найбільшого за останні 10-15 років контракту з виготовлення авіаційних ракет класу "повітря-повітря" Р-27. Про це повідомляє АрміяInform.

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"Цього року компанія отримала аванс і почала виконувати найбільший контракт за останні 10-15 років на поставку ракет Р-27 вартістю понад 200 млн доларів. Це величезний обсяг роботи для нас на кілька років", — заявив президент компанії Володимир Зімін.

[ + – ] Пасивна оптична головка наведення ракети Р-27 Фото: Defense Express

Однак при цьому лише мала частина з цієї суми контракту припадає на Міноборони України. За словами Зіміна, близько 5% займає українська армія.

Наразі, за даними Defense Express, компанія завершила імпортозаміщення. Зараз ведуться роботи над розширенням можливості ракет. Заміщають російські деталі в ракеті українськими аналогами.

Сума контракту — 221 млн доларів ракет середньої дальності Р-27, а також контрольно-перевірочної апаратури до ракет на 26 млн доларів.

Нагадаємо, в Україні завершують випробування оновленого МіГ-29 із ракетами класу "повітря-земля". Раніше ДАХК "Артем" і "Рубін-2017" протестували свої снаряди 155-мм.