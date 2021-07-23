Без імпортних деталей. Одразу дві українські компанії випробували 155-мм артснаряди (фото)

ДАХК "Артем" веде розробку на гроші Міноборони, а "Рубін-2017" за своєю ініціативою і, як вони заявляють, за спротиву чиновників із оборонного відомства.

ДАХК "Артем" і приватна компанія "Рубін-2017" проводять випробування власних варіантів 155-мм снарядів до САУ "Богдана." Про це повідомляється в пресслужбі НаУОА та Артема в Facebook.

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Компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімзавод" провели випробування осколково-фугасної снаряда 155 мм для САУ "Богдана". Повідомляється, що розробка боєприпасів ведеться за власні кошти виробників. Усі компоненти снаряда виробляються в Україні.

Фото: NAUDI

Корпус снаряда виготовлений із української сталі, а вибухова речовина Павлоградським хімзаводом. Були проведені тести з фугасної й осколкової дії, а також безпеку снаряда в разі його падіння з висоти. Постріл підтвердив заявлені характеристики українського снаряда.

Фото: NAUDI Фото: NAUDI

При цьому вказують, що "Рубін-2017" готові до наступних етапів випробувань, але їм перешкоджають чиновники з Міноборони. Вони, згідно з заявою компанії, "взяли курс на блокування українських виробників і закупівлю імпортного мотлоху за непрозорими схемами".

Також про успішні випробування заявила держкомпанія "Артем", яка виконала черговий етап дослідно-конструкторської роботи зі створення 155-мм снаряда. У цьому випадку розробку фінансують у межах оборонного замовлення.

Фото: ДАХК Артем

У компанії підкреслюють, що на теперішньому етапі проводять підготовчі роботи до наступного етапу держвипробувань.

"Ця робота має особливе значення в стратегії переходу Збройних сил України й оборонної промисловості України на стандарти НАТО", — вказують у повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що "Артем" почне випробування 155-мм артснарядів.

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