Без импортных деталей. Сразу две украинские компании испытали 155-мм артснаряды (фото)

ГАХК "Артем" ведет разработку на деньги Минобороны, а "Рубин-2017" по своей инициативе и, как они заявляют, при сопротивлении чиновников из оборонного ведомства.

ГАХК "Артем" и частная компания "Рубин-2017" проводят испытания собственных вариантов 155-мм снарядов к САУ "Богдана." Об этом сообщается в пресс-службе НАУОИ и Артема в Facebook.

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Компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химзавод" провели испытания осколочно-фугасного снаряда 155 мм для САУ "Богдана". Сообщается, что разработка боеприпасов ведется за собственные средства производителей. Все компоненты снаряда производятся в Украине.

Фото: NAUDI

Корпус снаряда изготовлен из украинской стали, а взрывное вещество Павлоградским химзаводом. Были проведены тесты по фугасному и осколковому действию, а также безопасность снаряда в случае его падения с высоты. Выстрел подтвердил заявленные характеристики украинского снаряда.

Фото: NAUDI Фото: NAUDI

При этом указывается, что "Рубин-2017" готовы к следующим этапам испытаний, но им препятствуют чиновники из Минобороны. Они, по заявлению компании, "взяли курс на блокировку украинских производителей и закупку импортного хлама по непрозрачным схемам".

Также об успешных испытания заявила госкомпания "Артем", которая выполнила очередной этап опытно-конструктороской работы по созданию 155-мм снаряда. В данном случае разработку финансируют в рамках оборонного заказа.

Фото: ДАХК Артем

В компании подчеркивают, что на данном этапе проводятся подготовительные работы к следующему этапу госиспытаний.

"Данная работа имеет особое значение в стратегии перехода Вооруженных сил Украины и оборонной промышленности Украины на стандарты НАТО", — указывают в сообщении.

Напомним, 17 июня стало известно, что "Артем" начнут испытания 155-мм артснарядов.

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