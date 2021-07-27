"Артем" выполняет крупнейший контракт на поставку авиаракет на $200 млн (фото)

Ракеты Р-27 в основном идут на экспорт. В украинскую армию от всей суммы контрактов пойдет около 5%.

ГАКХ "Артем" приступили к выполнению крупнейшему за последние 10-15 лет авиационных ракет класса "воздух-воздух" Р-27. Об этом сообщает АрмияInform.

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"В этом году компания получила аванс и начала выполнять наибольший контракт за последние 10-15 лет на поставку ракет Р-27 стоимостью более 200 млн долларов. Это огромный объем работы для нас на несколько лет", — заявил президент компании Владимир Зимин.

[ + – ] Пассивная оптическая головка наведения ракеты Р-27 Фото: Defense Express

Однако при этом лишь малая часть из этой суммы контракта приходится на Минобороны Украины. По словам Зимина, около 5% занимает украинская армия.

На данный момент по данным Defense Express, компания завершила импортозамещение. Сейчас ведутся работы над расширением возможности ракет. Замещают российские детали в ракете украинскими аналогами.

Сумма контракта — 221 млн долларов ракет средней дальности Р-27, а также контрольно-проверочной аппаратуры к ракетам на 26 млн долларов.

Напомним, в Украине завершают испытания обновленного МиГ-29 с ракетами класса "воздух-земля". Ранее ГАХК "Артем" и "Рубин-2017" протестировали свои снаряды 155-мм.