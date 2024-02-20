"Промахуються рідко": Україна знищила шість найкращих літаків РФ за три дні, — ЗМІ

За словами журналістів, малоймовірно, що українські ВПС продовжать збивати російські літаки по два на день. Кількість ракет Patriot в Україні впала до критичного рівня, зазначив нещодавно Антон Геращенко, екс-радник МВС України.

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Українським ВПС відчайдушно не вистачає боєприпасів, зокрема для американських ЗРК Patriot дальністю 140 км. Водночас Повітряні сили рідко промахуються по російських літаках. Про це повідомляє Forbes.

У ЗСУ просять західних партнерів збільшити постачання боєприпасів, хоча при цьому збили шість російських винищувачів-бомбардувальників за останні три дні.

"Російські літаки продовжують падати!", — написало Міністерство оборони України в понеділок, 19 лютого. Повідомлялося про чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 і два Су-35.

Су-34 — найкращі надзвукові штурмові літаки ВПС РФ. Останнім часом вони здебільшого виконували завдання безпосередньої підтримки з повітря — скидали високоточні кориговані бомби КАБ з відстані близько 40 км.

Надзвукові Су-35 — винищувачі, що супроводжують Су-34. Перші три Су Україна збила в суботу, коли літаки летіли за 100 км на схід від Авдіївки, мабуть, готуючись до бомбардування КАБами українських військ, які відступали зі зруйнованого міста.

Командування Повітряних сил заявило, що четвертий літак збили в неділю і ще два в понеділок, останній — над Азовським морем.

Можливо, що всі шість були збиті українськими батареями Patriot PAC-2, три з яких Україна отримала зі США та Німеччини.

Українські ВПС розмістили по одній батареї Patriot у Києві та по одній на півдні та сході. Встановлені на вантажівках пускові установки можуть переміщатися і зберігати при цьому зв'язок із радарами.

За даними Oryx, за два роки важких боїв ЗС РФ втратили 25 зі своїх 150 Су-34 і шість зі 120 Су-35.

Але віднедавна темпи втрат літаків почастішали: шість літаків за три дні. З лютого 2022 року російські ВПС втратили 95 літаків. У середньому по чотири на місяць.

За даними лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), дефіцит досвідчених екіпажів може стати ще більшою втратою для РФ.

Для повітряних операцій РФ є "обмежена кількість пілотів із досвідом участі в ключових завданнях", зазначають аналітики RUSI Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс.

Але видається малоймовірним, що українські ВПС і надалі продовжать збивати російські літаки по два на день. Кількість ракет Patriot в Україні впала до критичного рівня, зазначив нещодавно Антон Геращенко, ексрадник МВС України.

До того ж частина наявних Patriot PAC-2 має збивати російські балістичні ракети, якими атакують Київ, Харків та Одесу.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, окупанти провалили дві розвідки боєм у Роботиному.

Також повідомлялося, що 20 лютого в Силах оборони Півдня попередили про загрозу масованого удару.