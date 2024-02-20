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Окупанти провалили відразу дві розвідки боєм в Роботиному: аналітик про наступні дії армії РФ

ЗСУ, армія України
Фото: Facebook | Плацдарм у Кринках завзято контролюється практично тільки українською піхотою за допомогою артилерії, каже експерт

Напередодні перевиборів Путіна окупантам не вдалось розвити свій успіх під Авдіївкою. Жорстко опалились під Роботине, але далі спробують наступати ще й на Кринки, зазначає аналітик Олександр Коваленко.

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Ворогові не вдалось нахрапом взяти Роботине й успіх після закидання "м'ясом" Авдіївки на Донеччині перші атаки російських окупантів були успішно відбиті. Взагалі проводити масштабні наступи напередодні виборів Путіна не є вдалим кроком, адже провали в операціях можуть перекрити військові успіхи, що були напередодні. Такий коментар в інтерв'ю Фокусу дав військовий аналітик Олександр Коваленко.

За словами аналітика, перша і друга спроби розвідки боєм для російських окупантів завершились великими втратами. Хоча ризики на цій ділянці спостерігаються, але армії РФ не вдалось з першої хвилі дістатись хоч якогось успіху.

"Зараз ворог буде намагатись наступати відразу на двох напрямках: на Роботине та на Кринки, — акцентує Коваленко. — Взагалі ситуація в Кринках (лівий берег Херсонщини) унікальна — росіянам не вдається багато місяців вибити українських піхотний контингент з плацдарму".

Це відбувається завдяки тотальному контролю логістики ворога з боку розвідки та артилерії ЗСУ, зазначає експерт. Вся ворожа техніка відразу знищується як гарматами, так і дронами.

"Українська артилерія настільки пристрілялась до лівого берега, що фактично навіть не використовуючи сучасні точні зразки артсистем ЗСУ точними ударами знищує ворожі позиції та техніку, — зазначає аналітик. — Біля Кринок для армії РФ дійсно склалась ганебна ситуація".

При цьому, за інформацією Коваленка, плацдарм у Кринках продовжує потрохи розширюватись. Якщо далекобійна артилерія зможе перерізати повністю декілька шляхів підвозу боєприпасів, то росіянам на цьому напрямку буде ще гірше.

Повна розмова з Олександром Коваленком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялося, що на Лівобережжі Херсонської області російські окупанти реалізують "м'ясні штурми" без використання техніки.