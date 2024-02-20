ЗС РФ посилили розвідку: у Силах оборони Півдня попередили про загрозу масованого удару (відео)

Військові не виключають, що Росія готується до масованої атаки. Коли розвіюється туман, у небо поблизу фронту злітають ворожі розвідувальні дрони.

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ЗС РФ можуть готуватись до нового масованого обстрілу України. Про це в ефірі телемарафону 20 лютого повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Військова пояснила, що в умовах, коли розвіюється туман, активізується російська розвідка. Небо у прифронтовій зоні насичене ворожими безпілотниками, які збирають інформацію. Лише минулої доби ЗСУ знищили два розвідувальні дрони окупантів — "Куб" і ZALA.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар", — зазначила Гуменюк.

Водночас, за даними ОК "Південь" РФ тримає свої бойові кораблі ближче до Новоросійська. Зі слів речниці, ворога навчило знищення "Цезаря Кунікова", і тепер він боїться розплати за наближення до підконтрольних Україні берегів.

Станом на 20 лютого, за інформацією Сил оборони Півдня, ситуацію поблизу пунктів базування відстежують два судна. Один корабель перебуває в Азовській акваторії та контролює прохід через Керченську протоку.

"Ракетоносії всі заведені в пункти базування. Погода не сприяє тому, щоб розгортати дуже широке корабельне угруповання. Море штормить, але не настільки критично, щоб це не дало можливості, наприклад, долучити до бойового чергування ракетоносії, як надводні, так і підводні. Тому ми продовжуємо відстежувати ситуацію", — додала Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про загрозу обстрілу — з 10:42)

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