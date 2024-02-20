Скинули 4 гранати: росіяни знову почали застосовувати хімічну зброю, — Тарнавський

Генерал Олександр Тарнавський повідомив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни повели 42 бойові зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів.

Related video

На Запорізькому напрямку та на Донеччині росіяни за минулу добу 4 рази використовували хімічну зброю. Про це 20 лютого повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни повели 42 бойові зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів. Водночас активність ворожої авіації минулої доби скоротилася.

"Зокрема, і в Запорізькому напрямку, і в Донецькій області росіяни відновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скидання гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", — йдеться в повідомленні.

Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку ЗС РФ почали знову робити спроби наступальних дій малими штурмовими групами. Сили оборони відбили 9 атак біля Ласточкиного, Північного, Первомайського та Невельського.

У звіті також ідеться, що на Мар'їнському напрямку ЗСУ стримують агресора неподалік від Георгіївки, Перемоги, Новомихайлівки. За словами Тарнавського, було відбито 21 атаку.

Генерал заявив, що на Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти в наступ у районі населеного пункту Старомайорське.

"На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося — Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного", — повідомив він.

Тарнавський написав, що ситуація залишається контрольованою, військовослужбовці утримують оборону й активними діями знищують ворога.

"Загальні втрати росіян минулої доби склали: у живій силі — 644 особи, в озброєнні та військовій техніці — 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів", — написав він.

За словами Тарнавського, Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів і ще 1 важливий об'єкт противника.

Раніше повідомлялося, що біля Роботиного ЗС РФ розстріляли трьох полонених військових НГУ. Під час наступу на Роботине окупанти захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів і відкрив вогонь.