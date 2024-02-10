Понад 800 разів: Росія все частіше використовує хімічну зброю проти українських військових, — ЗСУ

Командування сил підтримки заявило, що найчастіше росіяни використовують гранати К-51, РГР, РГ-В, у яких міститься небезпечна хімічна речовина CS, заборонена для ведення війни Конвенцією про хімічну зброю.

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Росія з початку повномасштабного вторгнення використала 815 разів гранати з отруйною хімічною речовиною проти українських військових. Про це повідомило Командування сил підтримки.

У звіті йдеться, що тільки за січень 2024 року таких випадків зафіксовано 229 випадків.

"Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 815 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, забезпечених отруйними хімічними речовинами. З них тільки за січень 2024 року — 229 випадків", — ідеться в повідомленні.

У ЗСУ повідомили, що найчастіше росіяни використовують гранати К-51, РГР, РГ-В. У них міститься небезпечна хімічна речовина CS, заборонена для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

"Підрозділи РХБ розвідки проводять відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів і направляють їх для проведення аналізів", — зазначили в Командуванні сил підтримки.

РФ застосовує хімічну зброю проти українців Фото: Командование сил поддержки

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 9 лютого зазначили, що газ CS і PS вважаються засобами для боротьби з заворушеннями (RCA), подразнювальними хімічними сполуками, які не обов'язково є смертельними, але чинять надзвичайно дратівливий і шкідливий вплив, особливо при вдиханні. Конвенція про хімічну зброю, яку Росія ратифікувала 1997 року, забороняє використання RCA в бойових діях.

У ISW заявили, що російська 810-та бригада морської піхоти нещодавно визнала у своєму нині вилученому дописі в соцмережах, що навмисно використовувала гранати К-51 з газом CS під час атаки на українські позиції біля Кринок на східному (лівобережжі) Херсонської області.

Нагадаємо, що прессекретарка Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 8 лютого заявила, що в Херсонській області в окупантів діє "командирське ембарго" на бронетехніку. Вона пояснила цю ситуацію тим, що у загарбників діє "командирське ембарго" на бронетехніку. Війська РФ більше залучають особовий склад до штурмових дій.