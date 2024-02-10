Более 800 раз: Россия все чаще использует химическое оружие против украинских военных, — ВСУ

Командование сил поддержки заявило, что чаще всего россияне используют гранаты К-51, РГР, РГ-В, в которых содержится опасное химическое вещество CS, запрещенное для ведения войны Конвенции о химическом оружии.

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Россия с начала полномасштабного вторжения использовала 815 раз гранаты с ядовитым химическим веществом против украинских военных. Об этом сообщило Командование сил поддержки.

В отчете говорится, что только за январь 2024 года таких случаев зафиксировано 229 случаев.

"Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 815 фактов применения российской федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 – 229 случаев", — сказано в сообщении.

В ВСУ сообщили, что чаще всего россияне используют гранаты К-51, РГР, РГ-В. В них содержится опасное химическое вещество CS, запрещенное для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

"Подразделения РХБ разведки производят отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов", — отметили в Командовании сил поддержки.

РФ применяет химическое оружие против украинцев Фото: Командование сил поддержки

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 9 февраля отметили, что газ CS, и PS считаются средствами для борьбы с беспорядками (RCA), раздражающими химическими соединениями, которые не обязательно смертельны, но оказывают чрезвычайно раздражающее и вредное воздействие, особенно при вдыхании. Конвенция о химическом оружии, которую Россия ратифицировала в 1997 году, запрещает использование RCA в боевіх действиях.

В ISW заявили, что российская 810-я бригада морской пехоты недавно признала в своем ныне удаленном сообщении в соцсетях, что намеренно использовала гранаты К-51 с газом CS во время атаки на украинские позиции возле Крынок на восточном (левобережье) Херсонской области.

Напомним, что пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 8 февраля заявила, что в Херсонской области у оккупантов действует "командирское эмбарго" на бронетехнику. Она объяснила эту ситуацию тем, что у захватчиков действует "командирское эмбарго" на бронетехнику. Войска РФ больше привлекают личный состав к штурмовым действиям.