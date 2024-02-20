Скинули 4 гранаты: россияне снова начали применять химическое оружие, — Тарнавский

Генерал Александр Тарнавский сообщил, что операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне повели 42 боевых столкновения и совершили 1040 артобстрелов.

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На Запорожском направлении и в Донецкой области россияне за прошлые сутки 4 раза использовали химическое оружие. Об этом 20 февраля сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне повели 42 боевых столкновения и совершили 1040 артобстрелов. При этом активность вражеской авиации за прошедшие сутки сократилась.

"В частности, и в Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ: зафиксировано в общей сложности 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия", — сказано в сообщении.

Кроме того, Тарнвский заявил, что на Авдеевском направлении ВС РФ начали снова предпринимать попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами. Силы обороны отразили 9 атак у Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского.

В отчете также говорится, что на Марьинском направлении ВСУ сдерживают агрессора неподалеку от Георгиевки, Победы, Новомихайловки. По словам Тарнавского, была отбита 21 атака.

Кроме того, генерал заявил, что на Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти наступление в районе населенного пункта Старомайорское.

"В Запорожском направлении существенных изменений также не произошло — Силами обороны отбиты 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного", — сообщил он.

Тарнавский написал, что ситуация остается контролируемой, военнослужащие удерживают оборону и активными действиями уничтожают врага.

"Так, общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе — 644 человека, в вооружении и военной технике — 47 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА разных типов", — написал он.

Кроме того, по словам Тарнавского, Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.

Ранее сообщалось, что возле Работино ВС РФ расстреляли трех пленных военных НГУ. Во время наступления на Работино оккупанты захватили часть большого опорного пункта, где остались украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Враг приказал военным выйти из окопов и открыл огонь.