"Нескінчений потік" колон: РФ вивезла близько 500 одиниць спаленої техніки з Авдіївки (відео)

Російські колони з транспортних тягачів весь день могли везти спалену військову техніку з Авдіївки. Машини перекидали на утилізацію в Маріуполь Донецької області, розповіли в українському підпіллі.

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Збройні сили Російської Федерації вивозять спалену військову техніку з Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" фіксує перекидання сотні згорілої техніки з Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Агенти підпілля цілий день спостерігали "нескінченний потік" колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли спалену військову техніку з Авдіївки на утилізацію у Маріуполь. Ворожі колони супроводжувалися цивільними машинами ФСБ РФ. Тоді як на тягачах партизани помітили ЗІЛи, КамАЗи, БМП, БТР і танки.

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"Примітно, що якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті і в полях під Авдіївкою можна тільки здогадуватися", — розповіло підпілля.

В "Атеш" наголосили, що судячи з такої купи російського металобрухту, можна відзначити "жахливі втрати ЗС РФ" при штурмі, який характеризувався проривом "на м'ясі та металі".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 19 лютого повідомили, що російським військовим, ймовірно, доведеться взяти оперативну паузу, аби не допустити свого апогею під Авдіївкою Донецької області. Окупанти можуть перекинути підкріплення з інших ділянок на фронту на Авдіївський напрямок перед відновленням наступальних операцій.

20 лютого у Міноборони Британії повідомили, що окупантам бракує боєздатності після захоплення Авдіївки, тоді як їм потрібен відпочинок та перепідготовка.