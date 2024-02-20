"Промахиваются редко": Украина уничтожила шесть лучших самолетов РФ за три дня, — СМИ

По словам журналистов, маловероятно, что украинские ВВС продолжат сбивать российские самолеты по два в день. Количество ракет Patriot в Украине упало до критического уровня, отметил недавно Антон Геращенко, экс-советник МВД Украины.

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Украинским ВВС отчаянно не хватает боеприпасов, в том числе для американских ЗРК Patriot дальностью 140 км. Вместе с тем Воздушные силы редко промахиваются по российским самолетам. Об этом сообщает Forbes.

В ВСУ просят западных партнеров увеличить поставки боеприпасов, хотя при этом сбили шесть российских истребителей-бомбардировщиков за последние три дня.

"Российские самолеты продолжают падать!", — написало Министерство обороны Украины в понедельник, 19 февраля. Сообщалось о четырех истребителях-бомбардировщиках Су-34 и двух Су-35.

Су-34 — лучшие сверхзвуковые штурмовые самолеты ВВС РФ. В последнее время они в основном выполняли задачи непосредственной поддержки с воздуха — сбрасывали высокоточные корректируемые бомбы КАБ с расстояния около 40 км.

Сверхзвуковые Су-35 — истребители, сопровождающие Су-34.

Первые три Су Украина сбила в субботу, когда самолеты летели в 100 км к востоку от Авдеевки, по-видимому, готовясь к бомбардировке КАБами отступающих из разрушенного города украинских войск.

Командование Воздушных сил заявило, что четвертый самолет сбили в воскресенье и еще два в понедельник, последний — над Азовским морем.

Возможно, что все шесть были сбиты украинскими батареями Patriot PAC-2, три из которых Украина получила из США и Германии.

Украинские ВВС разместили по одной батарее Patriot в Киеве и по одной на юге и востоке. Установленные на грузовиках пусковые установки могут перемещаться и сохранять при этом связь с радарами.

По данным Oryx, за два года тяжелых боев ВС РФ потеряли 25 из своих 150 Су-34 и шесть из 120 Су-35.

Но с недавних пор темпы потерь самолетов участились: шесть самолетов за три дня. С февраля 2022 года российские ВВС потеряли 95 самолетов. В среднем по четыре в месяц.

По данным лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), дефицит опытных экипажей может стать еще большей потерей для РФ.

Для воздушных операций РФ имеется "ограниченное число пилотов с опытом участия в ключевых задачах", отмечают аналитики RUSI Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс.

Но представляется маловероятным, что украинские ВВС и в дальнейшем продолжат сбивать российские самолеты по два в день. Количество ракет Patriot в Украине упало до критического уровня, отметил недавно Антон Геращенко, экс-советник МВД Украины.

К тому же, часть имеющихся Patriot PAC-2 должна сбивать российские баллистические ракеты, которыми атакуют Киев, Харьков и Одессу.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, оккупанты провалили две разведки боем в Работино.

Также сообщалось, что 20 февраля в Силах обороны Юга предупредили об угрозе массированного удара.