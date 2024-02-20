"Маємо інструменти": Ігнат розповів, чи існує можливість протидіяти носіям російських КАБів

Речник Повітряних сили Юрій Ігнат уточнив, що єдиним правильним рішенням буде ураження літаків противника, а не збиття самих керованих авіабомб, яких може летіти понад 100 за добу.

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Російські окупанти у своїх спробах захопити територію України періодично використовують керовані авіаційні бомби. Про те, чи є у Повітряних силах засоби для протидії носіям КАБів розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, що противник за останню добу виконав удари зенітними керованими ракетами, дві з яких було випущено з Бєлгородської області.

"По керованих авіаційних бомбах ми можемо теж щось спробувати застосовувати, проте якщо 100 КАБів летить на добу, то самі прекрасно розумієте, наскільки раціонально це буде і чи буде результат від цього", — зауважив він.

Тож, як зазначив спікер, найкращим варіантом буде ураження саме літальних апаратів, зокрема літаків противника. Він також зауважив, що Повітряні сили мають засоби, які можуть надокучати ворогу на значні відстані.

"Тому, звичайно, Повітряні сили мають інструменти, які допомагають нам діставати ворога на великих відстанях", — йдеться у повідомленні.

Проте, як зазначив Ігнат, станом на сьогодні Повітряним силам необхідно значно більше засобів для протидії обстрілам противника.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

За інформацією повітряного командування, удари С-300/С-400 відбувалися з Бєлгородської області Російської Федерації, Х-31 з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а Shahed з Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок збиття російських літаків українськими Силами оборони ворожа авіація значно зменшила свою активність у повітряному просторі.