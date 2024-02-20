"Не наважуються підлітати": Ігнат назвав причину зниження активності авіації РФ

Російські окупанти розуміють, що захисники можуть їх дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть", запевняє речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Внаслідок збиття російських літаків українськими Силами оборони ворожа авіація значно зменшила свою активність у повітряному просторі. Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, деякий час після відповідних атак по техніці ЗС РФ, росіяни стараються не наближатися.

"Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. А чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони", — зазначив він.

Як запевняє Ігнат, російські окупанти розуміють, що їх можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".

"І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою", — додав спікер Повітряних Сил.

Збиття літаків РФ у лютому

Нагадаємо, у понеділок, 19 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що зранку Повітряні сили України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

У неділю, 18 лютого, українські захисники ліквідували ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Того ж дня воїни знищили 12 ударних дронів типу "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59.

17 лютого Сили оборони України збили три російські винищувачі — два Су-34 й один Су-35 над Донецькою областю. Судячи з усього, залучили резервні запаси ППО, щоб прикрити виведення військ із Авдіївки.

12 лютого "Військовий курʼєр" повідомив, що в Україні "долітався" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підбитий літак помітили під час транспортування до РФ із України.