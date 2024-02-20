"Есть инструменты": Игнат рассказал, существует ли возможность противодействовать носителям российских КАБов

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что единственным правильным решением будет поражение самолетов противника, а не сбивание самих управляемых авиабомб, которых может лететь более 100 в сутки.

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Российские оккупанты в своих попытках захватить территорию Украины периодически используют управляемые авиационные бомбы. О том, есть ли в Воздушных силах средства для противодействия носителям КАБов рассказал рассказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, что противник за последние сутки выполнил удары зенитными управляемыми ракетами, две из которых были выпущены из Белгородской области.

"По управляемым авиационным бомбам мы можем тоже что-то попробовать применять, однако если 100 КАБов летит в сутки, то сами прекрасно понимаете, насколько рационально это будет и будет ли результат от этого", — отметил он.

Поэтому, как отметил спикер, лучшим вариантом будет поражение именно летательных аппаратов, в частности самолетов противника. Он также отметил, что Воздушные силы имеют средства, которые могут надоедать врагу на значительные расстояния.

"Поэтому, конечно, Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают нам доставать врага на больших расстояниях", — говорится в сообщении.

Однако, как отметил Игнат, по состоянию на сегодня Воздушным силам необходимо значительно больше средств для противодействия обстрелам противника.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23-мя ударными беспилотниками типа Shahed.

По информации воздушного командования, удары С-300/С-400 происходили из Белгородской области Российской Федерации, Х-31 из временно оккупированной части Запорожской области, а Shahed из Приморско-Ахтарска.

Напомним, ранее Юрий Игнат сообщил, что в результате сбивания российских самолетов украинскими Силами обороны вражеская авиация значительно уменьшила свою активность в воздушном пространстве.