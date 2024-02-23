"Есть инструменты": эксперты рассказали, почему ВСУ начали эффективнее уничтожать самолеты РФ

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, у украинских сил появилась "какая-то длинная рука", которая помогает уничтожать российские истребители до того, как они приблизятся к месту сброса бомбы.

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Силы обороны Украины за пять дней уничтожили по меньшей мере семь истребителей Военно-воздушных сил Российской Федерации. О том, как украинским военным удается наносить ущерб российской авиации, пишет LIGA.net.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию сказал, что сбить самолет на большом расстоянии – сложная задача.

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"У Украины есть инструменты, которые мы применяем. Это средства, предоставленные и партнерами, в частности для того, чтобы сбивать российские самолеты, насколько это возможно", — сказал он.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко полагает, что у Воздушных сил ВСУ появилась "какая-то длинная рука", которая помогает уничтожать российские самолеты до того, как они подлетят к точке сброса бомбы.

Бывший начальник зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" Воздушных сил Петр Мазин предположил, что российские истребители могли быть уничтожены из засады при помощи ЗРК.

В свою очередь заместитель гендиректора Military Tech и авиаэксперт Анатолий Храпчинский сказал журналистам, что эффективное уничтожение российской авиации связано с налаживанием программы FrankenSAM, которую Украина реализует вместе с союзниками.

"Это позволило нам использовать старые советские системы с новыми американскими ракетами прямо на линии фронта. Это значительно усилило наши возможности", — заявил Храпчинский.

Уничтожение российских самолетов: что известно

Напомним, 22 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что ВСУ сбили российский истребитель Су-34, который стал седьмым самолетом ВВС РФ, уничтоженным за последние пять дней.

Александр Коваленко отметил, что ранее украинские бойцы не могли противостоять фронтовым бомбардировщикам-истребителям РФ, так как не было на линии соприкосновения нужных средств ПВО, которые имели радиус поражения более 15-20 километров. По его словам, сейчас у ВСУ появилась возможность уничтожать российские самолеты на линии боестолкновения

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко полагает, что после событий в Авдеевке украинское командование приняло решение об активизации работы по авиации РФ, которая наносила массированные авиаудары по обороне города, и выделило для этих целей определенное количество ЗРК. Он отметил, что у Украины есть небольшое количество систем Patriot, SAMP/T, и встроенная система по программе FrankenSAM.