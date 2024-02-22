Сбито семь российских самолетов за неделю: генерал ВСУ объяснил, как это возможно

По мнению генерал-лейтенанта Игоря Романенко, выделенные ракеты предназначаются не только для уничтожения истребителей, но прежде всего для противоракетной обороны страны, что на сегодня — принципиальный вопрос.

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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как украинским бойцам удалось сбить за последнюю неделю семь самолетов врага. Об этом пишет издание oboz.ua.

Как предположил генерал, после событий в Авдеевке украинское командование приняло решение об активизации работы по самолетам противника, которые наносили массированные авиаудары по обороне города, и выделило для этих целей определенное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

"У нас есть небольшое количество зенитных ракетных комплексов большой дальности, такие как Patriot, SAMP/T, и встроенная система по программе FrankenSAM, которые могут действовать до 150 километров на средних-больших высотах", — отметил Романенко.

В борьбе с российской авиацией, подчеркнул он, украинские ЗРК устраивают успешные "засады" прежде всего на "сушки" — самолеты Су-34, которые являются носителями КАБов — управляемых авиационных бомб, и Су-35, истребителей прикрытия.

Карта известных мест, где фиксировали сбитые самолеты и летчики включали сигнал тревоги (yа основе данных Воздушных сил ВСУ) Фото: Deep State

Вместе с тем генерал отметил, что выделенные ракеты предназначаются не только для уничтожения истребителей, но прежде всего для противоракетной обороны страны, что на сегодня — принципиальный вопрос.

При этом он добавил, что действия противовоздушной обороны, как показывают последние результаты, достаточно эффективные.

Война в небе

В среду, 21 февраля, Силы обороны уничтожили очередной вражеский истребитель, который стал седьмым по счету только за одну неделю. Все семь российских истребителей были сбиты на восточном фронте.

Согласно данным Генштаба, украинские военные по состоянию на 21 февраля 2024 года уже уничтожили 338 самолетов, 325 вертолетов и 7560 БПЛА российской армии.

Как недавно заявил итальянский военный эксперт Томас Тейнер, одна из батарей американской системы ЗРК Patriot, переданная Украине Германией, успешно сбила 18 российских вертолетов и самолетов, среди которых 3 Ми-8, 1 Су-24, 9 Су-34, 3 Су-35, 1 А-50, Ил-22М (поврежден).

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7 самолетов за неделю. Как Украина реализовывает тактику НАТО против авиации РФ

Напомним, Фокус приводил мнение директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, который считает, что Украина начала реализовывать концепцию "Зоны запрета доступа" (Anti Access/Area Denial или сокращенно A2/AD).