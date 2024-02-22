Семь "сушек" за неделю: в Воздушных силах раскрыли секрет охоты на авиацию РФ (видео)

ВСУ сбили очередной самолет Су-34 и едва не ликвидировали вместе с ним Су-35. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у защитников неба стало больше "инструментов" для уничтожения вражеских "птичек".

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у военных появилось больше "инструментов" для уничтожения российской авиации. Об этом известно из эфира телемарафона от 21 февраля.

Игнат прокомментировал ликвидацию очередной вражеской "птички" — истребителя Су-34. По его словам, под ударом должен был также оказаться российский Су-35, но вовремя "сбежал". Больше деталей в Воздушных силах раскрыть не могут из соображений безопасности.

"Су-34 — двухместный самолет. Пилоты могли катапультироваться, могли нет — не всегда это удается", — уточнил спикер.

Он отметил, что данных о том, выжили ли пилоты сбитого истребителя, пока нет. Однако военные надеются, что ответ "позже" даст разведка — по перехватам ВС РФ.

"Надеемся, что с пилотом то же самое, что и в прошлый раз. Как говорится, "упал лицом вниз". Это означает, что пилот не выжил. Для нас это хорошие новости, потому что пилот — это не менее ценная цель, чем сам самолет", — сказал Игнат.

Он объяснил, что на обучение и подготовку пилотов Россия тратит драгоценное время и ресурсы. Также военный прокомментировал то, что в последнее время эпизоды ликвидации вражеской авиации несколько участились. По его словам, ВСУ уничтожают "все, что возможно".

"У Воздушных сил появилось больше средств и больше инструментов, чтобы доставать врага на дальних отступлениях, и это позволило улучшить наши возможности по сбиванию российской авиации", — рассказал Игнат.

Комментарий Юрия Игната

Напомним, 21 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении истребителя Су-34. Он добавил, что под прицелом также был самолет Су-35, но вражеский пилот успел сманеврировать и спасся.

Всего лишь за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.