В полях нет никакой ПВО: Игнат рассказал, как украинским БПЛА удается долетать до Москвы

По словам представителя Воздушных сил, инцидентов на территории противника будет становиться только больше, ведь он не может перекрыть противовоздушной обороной всю страну. России не хватает таких систем.

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У Российской Федерации достаточно мощные системы противовоздушной обороны, однако полностью покрыть ими страну фактически невозможно. В результате воздушные объекты и могут проникать на территорию противника. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью изданию "Укринформ".

"Все же видят, что беспилотники до Москвы долетают. Очевидно, что цели в России атакуются беспилотными системами украинского производства. Вы видите — подгорает то там, то там. И будет больше!", — заявили в командовании Воздушных сил.

По словам Юрия Игната, регулярно украинцы задают вопрос, почему вражеские ракеты и беспилотники могут долетать до глубокого тыла. Ответ очень прост — противник в такой способ прокладывает маршруты, где по его мнению недостаточно средств противовоздушной обороны для уничтожений целей.

"Средства у нас рассредоточены и прикрывают локально города, объекты, войска и прочее. У них, в принципе, такая же ситуация. Всю Россию перекрыть невозможно, нет столько средств, чтобы такую территорию плотно насытить ПВО. Поэтому противник использует ее на тех направлениях, которые считает угрожающими для себя. И, конечно, они перемещают ПВО из других регионов, где в них нет такой потребности, а усиливают приграничные области с Украиной", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно было отмечено, что россияне сосредоточили колоссальное количество систем ПВО непосредственно на линии боевого столкновения. Оккупанты понимают, что без этого им пришлось бы очень сложно, ведь в любой момент могут произойти воздушные атаки, в том числе и со стороны авиации.

"Поэтому они будут прикрывать линию фронта — это понятно. Также будут прикрывать Крым. Другие города тоже, где что-то таки долетает до них, они имеют средства прикрытия. Но, как говорится, в полях там нет никакой ПВО", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, в этом же интервью представитель Воздушных сил рассказал, почему именно помощь от Соединенных Штатов Америки крайне важна для Украины. По его словам, пакет помощи, который пытается выбить для Киева Вашингтон, имеет серьезную ценность, ведь поможет закрыть ряд важных вопросов.