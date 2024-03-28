Удар по Києву був перевіркою: що змусило РФ дістати "Циркони", — офіцер ЗСУ (відео)

Керівник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко попередив, що під загрозою нових ударів міста, які потенційно не захищають комплекси Patriot. З його слів, ракети "Циркон" дорогі, але вже накопичені в Криму.

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ЗС РФ шукають нові методи ракетних атак. Не виключено, що наступні обстріли будуть комбінованими — з застосуванням гіперзвукових ракет "Циркон". Про це в ефірі телемарафону 28 березня розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко.

Він повідомив, що Росія розробляла ракети типу "Циркон" ще з 2011 року. На озброєння ЗС РФ їх взяли у 2022 році. Минулого року ворог вже атакував ними — Одесу та Миколаїв.

"Ставилися не стільки завдання завдати руйнувань цією ракетою, скільки стояло питання, чи зможе вона обійти системи протиповітряної оборони в Києві, наскільки вона спроможна швидко переміщатися й обманювати радари. І, видно, був розрахунок на ефект несподіванки", — пояснив Тимочко.

З його слів, окупанти намагаються використовувати усе, що мають на озброєнні. "Циркон" — "дуже дорогий", як і "Кинджал". За різними оцінками, собівартість однієї ракети сягає 10-29 мільйонів доларів. Окрім того, "не дешевими" є пускові установки та підготовка підрозділів, які відповідають за обслуговування й пуски зброї.

Військовий припустив, що РФ нині шукає нові шляхи та механізми для завдання ударів по Україні. На це ворога могла "надихнути" ефективна робота ППО по ракетах "Кинджал", "Іскандер" та типів Х.

"Напевно, в наступних ударах вони будуть намагатися комбінувати "Іскандери", "Калібри", "Циркони"", — припустив Тимочко.

Він нагадав, що також Росія втратила значну кількість кораблів, якими підвозили "Калібри". Ракети "Циркон" в той самий час, ймовірно, вже накопичені в Криму.

"Очікувати таких ударів по інших містах і областях, звичайно, потрібно. Оскільки ця ракета є дуже швидкою, вони намагатимуться атакувати ті міста, де потенційно може не бути Patriot. Для того, щоб завдати шкоди й демонструвати міць", — додав військовий.

Коментар Івана Тимочка (про ракети "Циркон" — з 6:31)

Нагадаємо, журналіст Олександр Матвієнко пояснив, чому ракету "Циркон" наразі можна вважати найнебезпечнішою ракетою з усього арсеналу РФ.

Офіцер запасу Олексій Гетьман заявив, що в ударах "Цирконами" немає нічого незвичайного. З його слів, перші атаки на Київ були розвідувальними.