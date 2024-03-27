Усі наявні у ЗС РФ ракети "Циркон" могли зібрати у Криму, — Defence Express

Експерт Іван Киричевський припустив, що російські гіперзвукові ракети можуть запускати з комплексів "Бастіон" або "Об'єкт 100".

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ЗС РФ 25 березня атакували Київ новими ракетами типу "Циркон". Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у коментарі "Еспресо" 27 березня розповів, з чого вони могли бути запущені.

"Щодо того, звідки росіяни запускали "Циркон", то поки що можемо лише будувати припущення на основі заяв російських пропагандистів", — зазначив він.

Зі слів експерта, у РФ ще у 2022 році хизувались унікальністю ракет "Циркон", які хотіли адаптувати для запуску з берегових пускових установок комплексу "Бастіон". Ці комплекси призначені для запуску ракет типу "Онікс".

Окрім того, у Росії не приховували наміру адаптувати "Циркони" під підземний ракетний комплекс берегового базування "Об'єкт 100", також відомий як "Утес". Він був захоплений у 2014 році у Криму та використовувався ворогом для навчальних стрільб.

"Якщо враховувати сьогоднішні повідомлення речниці Оперативного командування "Південь" про те, що окупанти зосередили кілька десятків "Цирконів" у Криму, то виглядає так, що вони у Криму зібрали усі наявні ракети "Циркон"", — підкреслив Киричевський.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що військові розпочали полювання на пускові установки ракет "Циркон". Він пояснив, що завдання ускладнює їхня мобільність.

27 березня партизани руху "Атеш" зафіксували у бухті Севастополя малий ракетний корабель проєкту "Каракурт". Ці корвети є носіями трьох типів ракет, серед них — "Циркон".