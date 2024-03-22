Розвідка Британії: атаки РФ по енергосистемі України будуть тривати доки є літаки і ракети

На думку експертів, санкції призвели до обмеження можливості доступу РФ до основних компонентів бойового потенціалу.

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Перерва у завданні Росією масованих ракетних ударів по Україні у більш як 40 днів говорить про те, що Москві потрібен час, аби відновити потенціал, а також в окупантів є проблеми з плануванням і управлінням. Про це йдеться у новому звіті розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великобританії 22 березня.

Автори документа вважають, що після перерви в місяць Росія відновила інтенсивні ракетні атаки по українській території, застосувавши мінімум десяток бомбардувальників Ту-95 і винищувачів МіГ-31, випустивши більш як 20 ракет по Києву.

На думку оборонного відомства Сполученого Королівства, причиною такої тривалої перерви в ударах російської дальньої авіації стали проблеми управління та планування. Не заперечується, що санкції обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет, наголошують у міністерстві. Успіхи української протиповітряної оборони також, вірогідно, призвели до труднощів під час планування російських місій.

Враховуючи цей факт британські оглядачі не виключають, що Росія, скоріше за все, продовжить атакувати критично важливі об'єкти, наскільки це будуть дозволяти літаки, екіпажі й запаси озброєнь. Також подібна тактика стане інструментом тиску на український уряд і населення.

"Йдеться про тривалу кампанію, в якій тактична авіація, зокрема винищувачі й гелікоптери, обмежено впливає на загальний конфлікт", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, російські війська завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Його у Кабміні вже назвали найбільш масштабним за останній час.

Крім того, під удар сьогодні потрапила і Дніпровська ГЕС. Експерти Укргідроенерго стверджують, що поки невідомо, чи зможе цей об'єкт відновити роботу.