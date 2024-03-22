Разведка Британии: атаки РФ по энергосистеме Украины будут продолжаться пока есть самолеты и ракеты

По мнению экспертов, санкции привели к ограничению возможности доступа РФ к основным компонентам боевого потенциала.

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Перерыв в нанесении Россией массированных ракетных ударов по Украине в более чем 40 дней говорит о том, что Москве нужно время, чтобы восстановить потенциал, а также у оккупантов есть проблемы с планированием и управлением. Об этом идет речь в новом отчете разведки, обнародованном Министерством обороны Великобритании 22 марта.

Авторы документа считают, что после перерыва в месяц Россия возобновила интенсивные ракетные атаки по украинской территории, применив минимум десяток бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.

По мнению оборонного ведомства Соединенного Королевства, причиной такого длительного перерыва в ударах российской дальней авиации стали проблемы управления и планирования. Не исключено, что санкции ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и для ракет, отмечают в министерстве. Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, привели к трудностям при планировании российских миссий.

Учитывая этот факт британские обозреватели не исключают, что Россия, скорее всего, продолжит атаковать критически важные объекты, насколько это будут позволять самолеты, экипажи и запасы вооружений. Также подобная тактика станет инструментом давления на украинское правительство и население.

"Речь идет о длительной кампании, в которой тактическая авиация, в частности истребители и вертолеты, ограниченно влияет на общий конфликт", — говорится в обзоре.

Напомним, что сегодня, 22 марта, российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Его в Кабмине уже назвали наиболее масштабным за последнее время.

Кроме того, под удар сегодня попала и Днепровская ГЭС. Эксперты Укргидроэнерго утверждают, что пока неизвестно, сможет ли этот объект возобновить работу.