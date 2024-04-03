Найважливіше місце: Кулеба закликав терміново передати Україні всі доступні ЗРК Patriot

За словами глави МЗС, Україна зараз — це єдина у світі держава, яка фактично щодня змушена захищатися від ударів балістичними ракетами.

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Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав своїх колег з країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) передати Україні всі системи ППО Patriot, які можна надати. Відповідну заяву він озвучив після окремих зустрічей з міністрами закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено та Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

За словами Кулеби, однією з тем зустрічі із Сікорським стало обговорення можливості Польщі у сприянні захисту повітряного українського повітряного простору від російських ракет і питання порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

"Станом на сьогодні Україна — це єдина держава у світі, яка фактично кожного дня захищається від атак балістичних ракет. Таким чином, всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, потрібно якомога швидше доставити в Україну. Більш важливого місця для них немає", — наголосив Кулеба.

Водночас очільник МЗС повідомив іспанському колезі Буено, що Україна потребує додаткових Patriot та інших систем протиповітряної оборони, які здатні перехоплювати балістичні ракети.

"Ми поговорили про важливість спільних зусиль щодо зміцнення обороноздатності України для досягнення миру в Європі", — зазначив Кулеба.

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При цьому він обговорив з данським колегою Расмуссеном нагальні потреби України у військовій сфері, зокрема в контексті надання систем ППО та ракет.

"Також дуже приємно, що Данія продовжує працювати над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", — повідомив Кулеба.

Як відомо, американські зенітно-ракетні комплекси Patriot продемонстрували свою здатність збивати будь-які російські балістичні ракети, зокрема типу "Кинджал".

Протягом останніх тижнів російська армія посилила ракетний терор та регулярно атакує об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення. Аби ефективно відбивати російські ракети та дрони Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив 28 березня, що Сполучені Штати не передавали Україні системи ППО Patriot. При цьому він додав, що наявність 5–7 таких ЗРК допомогла б суттєво посилити захист українського повітряного простору.

До того ж напередодні, 2 квітня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав Нідерланди передати Києву ЗРК Patriot, оскільки ракетні атаки РФ по Україні суттєво посилилися.