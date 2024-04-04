Должны приступить к действию: в МИД Эстонии призвали членов НАТО к передаче Украине Patriot

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, у партнеров имеется много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые не используются, в то время как Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно.

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Союзники обязаны оказать Украине срочную военную поддержку, предоставив боеприпасы и системы противовоздушной обороны, включая комплексы типа Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн во время разговора с журналистами в Брюсселе.

Как отметил Цахкна, вчера он провел двустороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На встрече обсуждались вопросы поставок боеприпасов, долгосрочных обязательств и систем противовоздушной обороны.

"Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые мы сами не используем, но Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно, 24/7", — заявил Цакхна.

По его словам, союзники должны передать Украине эти системы, которые не используются, чтобы обеспечить защиту ее населения, гражданской и энергетической инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что существует множество вопросов, требующих решения, но "мы часто склонны увлекаться обсуждениями вместо того, чтобы приступить к действиям". Он выразил надежду, что на заседании 4 апреля союзники смогут сделать конкретные шаги по поддержке Украины.

"Украине по праву принадлежит место в НАТО, и мы действительно поддерживаем это на саммите в Вашингтоне. Мы собираемся (сделать — ред.) следующий шаг к членству", — добавил он.

Напомним, что 3 апреля глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал своих коллег из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) передать Украине все системы ПВО Patriot, которые можно передать.